Die vor gut einem Monat aufgestellte Krink-Bücherkiste nahe der Beverbrücke in Westbevern-Dorf wird gut angenommen und ist eine Bereicherung, schildern die Verantwortlichen. „Sie passt in die Landschaft“, meint ein Nutzer. „150 Bücher wurden in diesem Zeitraum bereits ausgeliehen“, berichtet Ronald Fischer . „Nachschub ist aber vorhanden.“

Sein Wunsch war es, dass Lesefreude im Dorf auf einer Bank Platz nehmen und sich ein Buch der eigenen Auswahl aus der Bücherkiste, einem ehemaligen Telefonhäuschen, nehmen können. Bücher, die entnommen werden müssen zwar nicht zurückgebracht werden, die Leser sollen aber nach Möglichkeit für Ersatz sorgen.

Dank richtete Ronald Fischer an Bernhard Tippkötter und seine Mannschaft der Krinkrentner, die für die Befestigung des Platzes und die Aufstellung der Krink-Bücherkiste gesorgt habe. Irmgard Fischer kümmert sich um den Buchbestand und die Ordnung in der Bücherkiste. „Bücherspenden sind jederzeit willkommen“, sagt sie. Abzugeben sind diese bei Familie Fischer in der Pfarrer-Wiesmann Straße 1 in Westbevern-Dorf.