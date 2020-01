Die vielen Wanderfreude in und rund um Westbevern haben längst den 25. Januar im Blickfeld. An diesem Tag steht die traditionelle Winterwanderung des Westbevener Krink an, zu der alle Altersgruppen eingeladen sind. Die 32. Winterwanderung startet um 13.30 Uhr auf dem Brinker Platz in Vadrup. Sie wird von Dr. Michael Beyer, Vorstandsmitglied des Krink, vorbereitet, und weist eine Strecke von neun Kilometern auf. Wo es hergeht, hält der Organisator noch offen. Es werden wohl aber auch Bereiche sein, die einigen noch unbekannt und daher willkommen sind, auch um Auskunft über Land und Leute zu bekommen. Zwischendurch wird eine Rast mit Berlinern, Kaffee und Glühwein für die Großen sowie Kakao für die kleinen Wanderer beim Getränkehof Funke eingelegt. Vom Rastplatz aus wird es für diejenigen, die nicht zu Fuß gehen können oder möchten, einen Transfer zum Brinker Platz geben. Bei Einbruch der Dämmerung werden die Wanderer zurück sein.