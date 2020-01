Für Gunther Thieme sind die Poller an der Grevener Straße eine „Lachnummer“. Denn: „Sie suggerieren eine Sicherheit, die sie nicht bieten“, sagt der ehemalige Lehrer. Grund für diese erneuten Unmutsäußerungen, mit denen Thieme nicht alleine ist, ist der jüngste Vorfall: Ob es ein Lkw oder ein „Streich“ war ist ungeklärt, aber am Wochenende stand einer der Poller samt der Bürgersteigplatten, an die er angeschraubt ist, neben seinem ursprünglichen Standort. „Ich kann verstehen, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, wenn der Schulweg so ungesichert ist“, betont Thieme. Er informierte die Stadtverwaltung.

„Wir haben den Poller wieder an die richtige Stelle gebracht. Ob das durch einen Lkw verursacht wurde oder ob es ein Streich war, wissen wir nicht“, sagte Tim Jungmann, zuständiger Sachbearbeiter, auf Anfrage. Letzteres bezweifelt er allerdings ein wenig, denn: „Das Gesamtpaket ist von einem einzelnen Erwachsenen nicht zu bewegen.“

Er verteidigt die Poller: Sie sollen Sorge dafür tragen, dass der Gehwegbereich nicht von abbiegenden oder durchfahrenden LKW überfahren wird. „Ein Schutz im Sinne von Aufhalten, können und sollen sie nicht bieten.“ Dies würden auch massive Leitplanken nicht leisten können.