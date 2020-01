Raststation erstrahlt in neuem Glanz

Die Tätigkeiten zur Instandhaltung der Wanderwege, der Schaukästen mit der Wanderkarte und dem Notfallservice mit Bankleitsystem, aber auch der Hütte „Zur Fledermaus“ des Westbeverner Krink sind fast fortlaufend. Ein Team der Krinkrentner achtet daher gleich zu Jahresbeginn, was die Wanderfreude einlädt, Westbevern mit seinen vielen Facetten in Augenschein zu nehmen.

Ihnen kommt auf der Tour eine Gelegenheit zum kurzen Verweilen auf einer Bank sehr gelegen und wird auch gerne angenommen. So wie jene an „ Wördemanns Büschken“ im Riehenhaar. 1999 wurde die Sitzbank mit Tisch errichtet. In die Jahre gekommen wurde sie nun entfernt und durch eine neue Sitzgruppe mit Tisch ersetzt – die erste Maßnahme im neuen Jahr.

Eine Gemeinschaftsaktion durch die Familie Wördemann – Thomas baute die alte Bank ab, Lukas und Mats übernahmen die Pflasterung – sowie Bernhard Tippkötter (fertigte die Sitzgruppe aus Holz), Albert Laubrock und Lars Tippkötter, die für die Aufstellung und Verankerung sorgten, ließ den Rastplatz in neuem Glanz erstrahlen. Sie nahmen nach getaner Arbeit gleich Platz und erfreuten sich an duftendem Kaffee und Plätzchen. Christiane Wördemann hatte dafür gesorgt: „Hier machen viele Wanderer und Radfahrer Halt zum verweilen.“

Sauberkeit wäre wünschenswert

Sie hob die Sauberkeit der Teilnehmer bei der Benutzung der Station: „Da findet man keinen Unrat. Ich hoffe, dass das so weiter anhält und wünsche mir das auch auf die anderen Sitzgelegenheiten bezogen. Das ehrenamtliche Engagement zum Wohle der Allgemeinheit hat es verdient.“ Das Wanderwegenetz umfasst rund 62 Kilometer. Zwischen 7,1 und 11,3 Kilometer umfassen die sechs Wanderwege. Kleine Schilder weisen sie aus. Auch diese Hinweistafeln werden von Zeit zu Zeit durch die zwölf sogenannten Wanderwarte überprüft und bei Bedarf ersetzt.

Viele Gäste, die sogar aus dem Sauer- und Siegerland, Ostwestfalen oder aus den Niederlanden anreisen, trifft man auf den Wanderwegen an. „Da passt alles. Man kanns sich stets orientieren, die schönen Gegenden auf den Wanderwegen erkunden“, meinte eine Wanderin aus Gütersloh, die den Bereich Haus Langen mit der Krinkhütte ins Visier nahm. „Allen aus dem Krink gebührt ein dickes Lob. Sie sind engagiert, packen mit an wenn es um das Wohl der Allgemeinheit geht“, hob Krink-Wanderwart Bernhard Tippkötter hervor, bei dem die Fäden zusammen laufen. Der nächste Anruf kommt umgehend, denn die Sitzbank mit der Nummer 17 auf Haus Langen rund 300 Meter hinter der alten Mühle muss erneuert werden.