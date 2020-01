Zum zehnten Mal wird am Samstag, 25. Januar, in Piesers Gasthaus gerockt. Die Initiatoren Michael Kanthack, Klaus Estner, Johann Meyer, Ralf Lürenbaum , Manfred John und Ralf Schmidt – alle sind sie Mitglieder des veranstaltenden Doppelkopfclubs – hatten vor einem Jahrzehnt die Idee der Durchführung einer Vadruper Rocknacht.

Mit ins Boot nahmen sie den Schirmherrn und Wirt Andre Holtmann . Wie in den zurückliegenden Jahren verzichtet der Wirt auf ein Eintrittsgeld. Die freiwilligen Spenden werden komplett für Projekte in Nepal gespendet. Die Organisatoren hoffen erneut auf eine große Besucherzahl und damit auch auf reichlich Spenden für die Hilfsprojekt in Asien.

Dort wurden mit diesen Geldern bereits die Dorfschule in Karthali, einem Bergdorf unweit von Kathmandu, erdbebensicher aufgebaut. Durch das freiwillige Eintrittsgeld und Aufstockung durch den veranstaltenden Doppelkopfclub sowie einer weiteren Spende von Andre Holtmann bei der Veranstaltung 2019 wurde die Einstellung eines Englischlehrers unterstützt. Der „Freundeskreis Nepal“ aus Münster rundete die Summe noch einmal auf, so dass das Jahreseinkommen des Lehrers in Nepal (2500 Euro) gesichert war.

Durch die Spenden aus Westbevern wurden auch längere Patenschaften für zwei Mädchen übernommen werden. Beide stehen mittlerweile auf eigenen Füßen. Rocken und Gutes tun: Das können die Besucher am Samstag miteinander verbinden. Ab 19.30 Uhr kümmert sich DJ Ralf Lürenbaum um satten Sound. Die zehnte Veranstaltung ist gleichzeitig die letzte Rocknacht in Piesers Gasthaus, das danach renoviert und umgebaut wird.