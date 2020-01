Mehrheit weiter für neun Klassen

Mit den Stimmen der CDU und der Grünen hat der Schulausschuss beschlossen, es für das kommende Schuljahr bei neun Eingangsklassen an den Grundschulen zu belassen. FDP und SPD stimmten dagegen. Letztere Fraktion war zuvor mit einem Antrag gescheitert, die Zahl der Eingangsklassen auf zehn zu erhöhen.

Intensiv verfolgt wurde das Ringen um eine Lösung von zahlreichen Eltern im Zuschauerraum. Einige hatten sich im Rahmen der Einwohnerfragestunde zu Wort gemeldet und betont, dass kleinere Eingangsklassen weitaus besser geeignet seien, die Kinder adäquat zu unterrichten. Zudem wurde Kritik daran geäußert, dass erst jetzt eine Schulentwicklungsplanung auf den Weg gebracht worden sei.

„ Wir sollten dem Prozess die notwendige Zeit lassen. Wir sollten dem Prozess die notwendige Zeit lassen. “ Wolfgang Pieper

Bürgermeister Wolfgang Pieper zeigte Verständnis für die Eltern, warnte aber vor Entscheidungen, die letztlich einer fundierten Planung vorgreifen würden. „Wir sollten dem Prozess die notwendige Zeit lassen.“

„Wir sind lernfähig“, sagte Markus Tertilte (FDP) mit Blick auf das Votum seiner Fraktion bei den Beratungen im Oktober. Seinerzeit habe die FDP zwar für neun Eingangsklassen gestimmt, sich angesichts der veränderten Zahlen aber umentschieden. „Wir befürchten, dass aufgrund der prognostizierten hohen Schülerzahlen in zwei Jahren immer noch keine geeigneten neuen Raumkapazitäten zur Verfügung stehen“, sagte er. Im Gegensatz zur SPD, die eine Ausweitung an der Don-Bosco-Schule für notwendig hielt, legte sich die FDP räumlich nicht fest.

Kurze Beine, kurze Wege

Klaus Resnischek (SPD) bezeichnete es als fatal, an neun Klassen festzuhalten. Besonders die Lage an der Don-Bosco-Schule bezeichnete er als prekär. Erstklässler müssten an andere Grundschulen verwiesen werden. „Mit dem Grundsatz kurze Beine, kurze Wege hat das nichts mehr zu tun“.

Sabine Grohnert (Grüne) sprach von einem „populistischen Antrag“. Kleinere Klassen müssten natürlich das Ziel sein, allerdings müsse den Entscheidungen ein fundierter Prozess vorausgehen.

Noch ganz frisch waren die Zahlen, die Fachbereichsleiterin Tanja Schnur vorlegte. Demnach waren am Stichtag 15. Januar 232 i-Männchen angemeldet, davon 44 in Westbevern. Lege man die maximal mögliche Bandbreite bei neun Eingangsklassen zugrunde, stünden aktuell noch 15 Plätze in Telgte und 14 in Westbevern zur Verfügung. „Sollten die Klassen zu groß werden, könnte das Instrument der Klassenteilung genutzt werden“, sagt sie. Das sei mit der Schulaufsicht und den Schulleitungen abgestimmt.

Den Vorschlag der SPD, eine Ausweitung an der Don-Bosco-Schule vorzunehmen, sah Tanja Schnur als kaum möglich an. Das Gebäude für die Acht-bis-Eins-Betreuung auf dem Schulhof sei aufgrund des Fundamentes nicht für eine Aufstockung geeignet. Zudem biete das Gelände kaum mehr Platz.

Dass sich die Politik, die bereits im Oktober neun Eingangsklassen beschlossen hatte, noch einmal mit dem Thema beschäftigte rührt daher, dass der ursprüngliche Beschluss revidiert werden musste.