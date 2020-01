Für den Escape Room „Der Löwe von Münster“, der vom 10. bis zum 16. Februar ins Museum Religio kommt, gibt es nur noch wenige freie Termine. „Dieses besondere Angebot, das mehrere Themen bei einem spannenden Spiel verbindet, ist bereits von vielen Schulklassen und Gruppen gebucht worden“, freut sich Kulturvermittlerin Dr. Simone Müller .

Die Besucher begeben sich bei diesem Spiel in das Jahr 1941 in Münster: Kardinal von Galen hat gerade seine berühmten Predigten gehalten. Der Pfadfinderleiter Karl Kortenkamp druckt Kopien der Predigt und wird daraufhin von den Nazis verhaftet. Die Spieler müssen in Karls Arbeitszimmer die verbotenen Flugblätter finden, doch die Geheime Staatspolizei ist schon auf dem Weg. Innerhalb dieser spannenden Geschichte muss die Gruppe gemeinsam verschiedene Rätselaufgaben lösen. Dazu gehören das Finden und Kombinieren versteckter Hinweise und Gegenstände, das Bedienen historischer Geräte sowie eine gute Teamarbeit. Am Ende sind es die Teilnehmer, die eine Entscheidung treffen müssen.

Der Escape-Room wird in den historischen Räumen des Museums aufgebaut, die der Kardinal selbst erlebt hat. Zielgruppen sind Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. Die Kosten betragen pro Gruppe (drei bis acht Teilnehmer) 60 Euro. Schulklassen (maximal 32 Personen) zahlen einen Sonderpreis von 50 Euro pro Klasse.

Für Schülerinnen und Schüler wird parallel zum Spiel im Escape Room ein Begleitprogramm in der Kardinal-von-Galen-Abteilung des Museums geboten. Erwachsene können diese Abteilung während des Spielbetriebs eigenständig besuchen.

Eine Terminübersicht zu den noch buchbaren Terminen ist unter www.religio.loewevonmuenster.de zu finden. Anmeldungen sind unter museum@telgte.de oder unter 0 25 04/ 93 120 möglich.