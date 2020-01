„Unsozial, ungerechtfertigte Steuerungspolitik der Verwaltung oder unangemessen“: Die negativ besetzten Vokabeln, die in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses für die neue Gebührensatzung für die „Förder- und Betreuungsangebote von Schülern im Primarbereich“ benutzt wurden, waren vielfältig.

Uneinigkeit gab es im Ausschuss vor allem bei zwei Punkte: Die in der neuen Satzung unterschiedlichen Elternbeiträge für die Übermittag- oder OGS-Betreuung in den unteren Einkommensklassen sowie die Frage, ob eine jährliche automatische Anhebung der Beiträge um einen festen Satz, die Verwaltung hatte drei Prozent vorgeschlagen, gerechtfertigt ist.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Entschieden wurde noch nichts, sondern vielmehr soll die Verwaltung die unterschiedlichen Vorschläge und Bedenken in einen neuen Satzungsentwurf einpflegen, der dann erneut diskutiert werden soll. Mitte Februar muss die Satzung fürs kommende Schuljahr aber stehen, darauf wies Bürgermeister Wolfgang Pieper hin, damit der Rat noch rechtzeitig darüber entscheiden kann.

Von vielen Fraktionen kritisiert wurde der Vorschlag, bei einem Brutto-Jahreseinkommen bis 25 000 Euro bei der Übermittagbetreuung einen monatlichen Elternbeitrag von 30 Euro vorzusehen, in derselben Einkommensklasse den Beitrag für die Offene Ganztagsschule wiederum auf Null zu setzen. Während Christina Westemeyer (CDU) von „Ungereimtheiten“ in der Verwaltungsvorlage sprach und Markus Tertilte (FDP) ganz ähnlich argumentierte, wurde Klaus Resnischek (SPD) deutlicher und sprach offen von einer „Strafgebühr“ für die Übermittagbetreuung. Zudem bezeichnete er die Satzung in der vorgelegten Form als „unsozial und unausgewogen“. Er hatte sich zuvor bereits über den hohen Satz für die sogenannte Randzeitenbetreuung beklagt.

Sabine Grohnert (Grüne) betonte, dass eine „Auskömmlichkeit“ der Angebote das erklärte Ziel einer Satzung sein müsse. Und Anne-Katrin Schulte verwies darauf, dass es schon jetzt Probleme gebe, die Kinder in der OGS adäquat unterzubringen. Das Problem werde durch die Steuerungspolitik, die sich zweifelsfrei aus den unterschiedlichen Beiträgen ergebe, noch einmal verstärkt.

Unterstützung bekamen die Kritiker von Harald Voß, Leiter des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums. „Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass Eltern, die dem Staat dadurch Kosten ersparen, dass ihre Kinder die Übermittagbetreuung statt der OGS besuchen, finanziell schlechter gestellt werden.“

Bürgermeister Wolfgang Pieper war sichtlich darum bemüht, die Diskussion zu versachlichen. Ein Automatismus bei den Gebührenerhöhungen mache Sinn, um nicht jährlich wieder über die Satzung diskutieren zu müssen, warf er unter anderem ein. Nach einer Sitzungsunterbrechung, in der die Fraktionen ihre unterschiedlichen Vorstellungen bündelten, bekam die Verwaltung ein kleines Paket an Überarbeitungsvorschlägen mit auf den Weg.