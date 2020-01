Gestärkt kann der Frauenchor der kfd Westbevern den anstehenden Herausforderungen entgegensehen. Zum einen wurde der Vorstand einstimmig bestätigt. Zum anderen ist die Kassenlage erfreulich. Zudem ist die Mitgliederzahl von 47 aktiven Sängerinnen konstant geblieben.

Die erste Vorsitzende Margret Meier und Schriftführerin Monika Carretero wurden bei der Generalversammlung im Gasthof „Zur Bever“ bestätigt. Gemeinsam mit Irmgard Pelster (zweite Vorsitzende) und Elisabeth Weilke (Kassenwartin) bilden sie weiterhin das eingespielte Quartett, das die Weichen stellt. Dem Vergnügungsausschuss gehören Edeltraud Lischke, Maria Große Hovest sowie die neu gewählten Gerlind Hobeling und Monika Eicher an. Sie treten an die Stelle von Gertrud Brungert und Hildegard Braukmann, denen für ihre vierjährige Tätigkeit gedankt wurde.

In ihrem Jahresbericht ließ Schriftführerin Monika Carretero noch einmal die Auftritte Revue passieren. Die Teilnahme am „Open-Air mit Flair“ des MGV „Eintracht“ Vadrup und am Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in der Kirche waren die Highlights. „Auch in diesem Jahr werden wir am 23. August wieder bei der Veranstaltung des MGV dabei sein“, vermeldete Monika Carretero. Als weitere Termine nannte sie die musikalische Mitgestaltung des Gottesdienstes anlässlich des 110-jährigen Bestehens der kfd Westbevern am 28. Juni und das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ am 20. Dezember.

Sehr zufrieden zeigten sich die Sängerinnen mit der Arbeit von Chorleiterin Susanne Schellong. „Es macht uns allen Spaß“, so der einhellige Tenor. Erfreut zeigte sich Margret Meier darüber, dass es mit der Änderung des Chortages von Mittwoch auf Donnerstag und dem früheren Beginn keine Probleme gegeben habe.

Adele Schlautmann ist Probenkönigin 2019 im Frauenchor. Sie war als einzige bei allen Chorproben anwesend.