Die entscheidenden Gespräche mit den Verantwortlichen beim Bistum stehen zwar allesamt noch aus, ein erstes Auftaktgespräch wird am heutigen Montag sein, aber es gibt bereits einige Idee aufseiten der Kirchengemeinde. Dazu gehört eine grundlegendere Renovierung der Kirche. Angedacht ist beispielsweise, im Gotteshaus einen Raum oder abgetrennten Bereich für mittelgroße Gruppen zu schaffen.

Auch das Pfarrzentrum St. Clemens soll mit in die Überlegungen zur Stärkung der Wallfahrt einbezogen werden. Bislang, so Langenfeld, seien alles nur Ideen auf Gemeindeseite. In enger Abstimmung mit dem Bistum soll ein Gesamtkonzept entwickelt werden, das dann wiederum den Gemeindemitgliedern öffentlich gemacht und auf die Zukunft ausgerichtet sein soll.

„Die Wallfahrt ist für Telgte ein Schatz“, betonte der leitende Geistliche. Das Besondere dabei sei, dass Gemeinde und Pilger nicht nur miteinander ihren Glauben lebten, sondern auch, dass sie oft voneinander lernen würden.

Um die Wallfahrt stärker als bisher gedanklich in der Gemeinde zu verankern, soll das jeweilige Wallfahrtsmotto auch eine Art Jahresmotto für die Gemeinde sein.

In 2020 soll auch der Umbau der Kapelle abgeschlossen werden, der seit einigen Jahren hauptsächlich außerhalb der Wallfahrtszeit durchgeführt wurde. Neue Bänke mit Sitzpolstern wird es demnächst für die Kapel­le geben. Zudem soll das Kerzenhaus auf dem Kirchplatz umgebaut werden.

Einen Abschied gab es beim Neujahrsempfang der Kirchengemeinde St. Marien ebenfalls: Reinhard Adams, der seit sechs Jahren als Organist in der Gemeinde ausgeholfen hatte, musste aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst aufgeben. Der Propst dankte ihm für sein Wirken und seine Flexibilität bei den Diensten.

Margret Eickholt, Mitglied des Pfarreirates, stellte während des Empfangs den lokalen Pastoralplan der Kirchengemeinde vor. Sowohl die Gemeindebildung als auch die Wallfahrt sind dabei zwei Schwerpunkte. Zudem gibt es weitere Unterthemen. Dem Schriftstück vorausgegangen waren intensive Gespräche etwa im Pfarreirat, der seine pastorale Arbeit reflektierte und im Sinne des Diözesanpastoralplans die lokalen Prioritäten festlegte. Das Ganze soll Leitlinie der Arbeit vor Ort sein.

Ein wichtiges Ziel nicht nur für das neue Jahr, sondern für die gesamte Gemeindearbeit stellte Dieter Köcher, Vorsitzender des Pfarreirates, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. „Wir wollen in Gemeinschaften vor Ort den Glauben in einer lebendigen Weise miteinander entdecken und leben“, sagte er. Zudem lobte er das große ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde. Das werde unter anderem dadurch deutlich, dass rund 70 Gruppen mittlerweile das Pfarrheim St. Johannes nutzen würden.