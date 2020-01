„Da kommt natürlich Freude auf, wenn man diese Resonanz sieht und zugleich fleißig für die Projekte in Nepal gespendet wird“, sagte Manfred John anlässlich der Vadruper Rocknacht. Denn die zahlreichen Besucher der Veranstaltung konnten am Samstagabend sowohl Abrocken als auch Gutes tun. Die Spenden sind als Beitrag zur Weiterbeschäftigung eines Englischlehrers an einer nepalesischen Schule gedacht. Durch die Spenden im vergangenen Jahr, die durch den Schirmherrn André Holtmann sowie den veranstaltenden Doppelkopfclub aufgerundet wurden, konnte bereits die Einstellung des Pädagogen erfolgen.

Die Initiatoren Michael Kanthack, Klaus Estner, Johann Meyer, Ralf Lührenbaum, Manfred John und Ralf Schmidt – alle sind sie Mitglieder des Doppelkopfklubs – hatten vor einem Jahrzehnt die Idee zur Durchführung einer Vadruper-Rocknacht. Durch die freiwilligen Spenden der Besucher, der Wirt verzichtete auf Eintrittsgeld, konnten zahlreiche Hilfsprojekte in Asien unterstützt werden. Es konnten zudem längere Patenschaften für zwei Mädchen übernommen werden.

Bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung war Piesers Gasthaus gut gefüllt. Tanzfreudige Gäste aller Altersschichten, die teils einen weiten Weg auf sich genommen hatten, waren begeistert. DJ Ralf Lürenbaum legte auf und sorgte für eine gut gefüllte Tanzfläche.

Die zehnte Veranstaltung war gleichzeitig die letzte Rocknacht in Piesers Gasthaus. „Wie es weitergeht, ist offen. Möglich ist auch ein neues Projekt. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen“, sagte Manfred John.