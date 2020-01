Es war ein kleiner Schauspiel-Marathon für die Theatergruppe der kfd Westbevern: Sechs Auftritte liegen hinter den Akteurinnen. Vorangestellt war dem Ganzen zudem die Generalprobe. Somit stand das eingespielte Team sieben Tage in Folge auf der Bühne.

Diesen zeitlichen Aufwand haben die Laienschauspielerinnen Conny Kortenjann, Liesel Hoffschulte , Margret Meier , Christel Demmer, Anni Hülsmann, Hedwig Götter und Irmgard Pelster nach eigenen Angaben gerne auf sich genommen, um den Erhalt der plattdeutschen Sprache zu fördern und zudem die Besucher gut zu unterhalten.

„Der Funke ist übergesprungen“, zieht Hedwig Göttker ein positives Fazit, das sei von vielen Zuschauern zurückgemeldet worden. Rund 75 Minuten lang erheiterten die kfd-Akteurinnen mit ihrem Stück „We kriegt Besöök“ die Besucher mit ihren Darbietungen auf der Bühne.

Der Zuspruch war bereits beim monatlichen Treffen der Seniorengemeinschaft groß. Auch beim Auftritt im Altenheim St. Anna in Ostbevern gab es viel Lob und Anerkennung. Vier Mal ausverkauft hieß es zudem bei der Veranstaltung für die ganze Gemeinde. Gäste aus Telgte, Ostbevern, Münster und Albersloh kamen ebenfalls, was nach Meinung der Verantwortlichen für das Interesse an den Aufführungen der Theatergruppe der kfd spricht.

Am Ende wurde mehrfach der Wunsch nach einem neuen Stück laut. Was das sein könnte, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass es ein weiteres Stück geben wird.