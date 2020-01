Im Münsterland ist der Begriff „Kabarettistischer Jahresrückblick“ für die Liebhaber bitterböser Satire eng verbunden mit dem Storno-Trio. Aber es geht auch anders, wie Adrian Engels und Markus Riedinger mit ihrem Aktions-Kabarett als Duo „Onkel Fisch“ im bestens gefüllten Saal des Bürgerhauses zeigten.

Mit „Onkel Fisch blickt zurück“ erlebte man die Höhepunkte des vergangenen Jahres mit den durch ihre Radio-Comedy-Sendungen bekannten Polit-Akteure gleichsam wie in einer rasanten Tagesschau. Als Vollprofis wissen sie ganz genau, wie man eine prickelnd-unterhaltsame Show aufbaut, und so begann der Abend erst einmal mit einer wahrscheinlich wohl bewusst inszenierten technischen Panne: Mit Hilfe des Haustechnikers konnte dieses Missgeschick natürlich sofort behoben werden, so dass dem Vergnügen des Publikums nichts mehr entgegenstand.

Ein kultiges Markenzeichen für dieses Duo ist der gerappte Angriff auf die Großköpfigen aus Politik und Gesellschaft. Dieser durfte an diesem Abend nicht fehlen, und dabei konnten Adrian Engels und Markus Riedinger regelrecht explodieren.

Unter dem Titel „Onkel Fisch blickt zurück“ sind sie auf allen möglichen Bühnen der Republik erfolgreich unterwegs. So erlebte man die Sternstunden des Jahres in einem einzigartigen Feuerwerk. Alle großen und kleinen Missgeschicke fanden ihren Platz im Programm. Ein Beispiel: Wenn Ursula von der Leyen als „ehemalige Eignerin der Gorch Fock“ ans Steuer Europas wechselte, Donald Trump nicht nur von der Frisur her Einzug in den Abend hielt, sondern auch sein Denken durch das Absetzen seines Gehirns als Aktivitätsposten auftauchte, war das Vergnügen des Publikums groß.

Das Scheitern der Pkw-Maut war für das Duo kein Problem. Als Zukunftsvision boten sie da eine CO-Abgabe für E-Roller an, in Telgte hätten ja viele SUV-Fahrer schon längst zum Traktor als ultimatives Fortbewegungsmittel gewechselt, mutmaßten sie.

Mit bitterböser Miene streuten sie Salz in die Wunden des Jahres, die sie mit ihrem kabarettistischem Seziermesser vorher wortgewandt geschlagen hatten. Als Meister der Kleinkunst machte ihnen niemand aus den Reihen des Politiker etwas vor, und als Korrespondent aus dem britischen Parlament erfuhr man an diesem Abend so manch köstliches Detail des immer wieder in wie aus einem Film von Monty Phyton entstammenden Farce.

Mit hohem Tempo ging es durch die Geschehnisse: 365 Tage, die genügend Stoff für süffisante Plaudereien lieferten. Durchgedreht schräge Comedy verband sich mit hochintelligenten Betrachtungen. Zudem wurden sie durch starke Gesangseinlagen um eine spritzige Facette bereichert. Solange es solch scharfsinnige Betrachter der politischen Szene gibt, können „die da oben“ eben nicht alles ungestraft machen, was sie in ihrer „Machtbesessenheit“ so alles wollen, sagten die Kabarettisten unter anderem.

Mit ihrem an Energie nur so strotzenden Satirespektakel rissen sie das Publikum mit. Ihre politische Aufklärung war einfach grandios gemacht. Wenn die große Koalition am Rande eines Nervenzusammenbruchs stand und der Brexit mit schwarzem britischen Humor immer in neue Runden ging, waren Adrian Engels und Markus Riedinger so richtig in ihrem Element.

Ihr Jahresrückblick zwar ganz anders als bei Storno, aber bei solchen Könnern ebenfalls sehr unterhaltsam.