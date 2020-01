Größerer Verkaufsraum und mehr Lagerflächen

Vier Jahre lang verkaufte das Team der Kleiderstube Kleidung und Schuhe vom Ladenlokal an der Bahnhofstraße aus. Nun steht wieder ein Umzug an, denn die Räumlichkeiten zwischen Markt und Bahnhof werden künftig anderweitig genutzt. Die Kleiderstube zieht zur Münsterstraße 28 um, schräg gegenüber der Bäckerei Schmitz. „Etwa Mitte März werden wir dort eröffnen,“ sagte Teamleiterin Christa Mohnke .

Mit neun Frauen ist die Einrichtung am 1. Dezember 2015 an der Bahnhofstraße an den Start gegangen, zuvor war die Kleiderstube im Schatten der Kirche untergebracht. „Ihr ehrenamtliches Engagement ist lobenswert“, hatte Propst Dr. Michael Langenfeld als Vertreter der Kirchengemeinde, die die Einrichtung trägt, bereits vor einiger Zeit öffentlich über das Engagement gesagt.

Denn das inzwischen auf 20 Frauen und Männer vergrößerte Team hatte in den vergangenen Jahren immer eine Menge zu tun: Gespendete Kleidung und Schuhe annehmen, die Stücke vorsortieren und die einwandfreien Kleidungsstücke ins Regal legen oder auf Kleiderbügel hängen, damit alles zu den Öffnungszeiten an Interessierte verkauft werden kann.

Die Kleiderstube ist auf Kleiderspenden angewiesen, das betonte die Teamleiterin. Gespendete Kleidung oder Schuhe, die nicht den Ansprüchen für eine Weitergabe genügen, werden übrigens an den Malteser Hilfsdienst weitergeleitet.

Christa Mohnke macht anlässlich des letzten „Arbeitstages“ in den bisherigen Räumlichkeiten deutlich, dass jeder Telgter und jeder Interessent in der Kleiderstube stöbern und einkaufen kann. Das Angebot richtet sich nicht allein an Bedürftige, auch wenn diese oft zu den Kunden zählen.

Der Erlös aus der Verkauf der gebrauchten Sachen, es wir eine kleine Gebühr erhoben, wird gemeinnützigen Projekten und Organisationen gespendet.

Zum Abschied hat sich das Team am Samstag noch einmal am alten Standort getroffen. Gemeinsam sagten sie Tschüss und räumten die letzten Sachen aus. „Wir verlassen den Standort an der Bahnhofstraße mit einem lachenden und einem weinenden Auge,“ so Christa Mohnke, die hinzufügt: „Wir waren sehr gerne dort, hatten immer viel Spaß und konnten durch die Sachspenden viele soziale Projekte unterstützen.“

In der kommenden Woche erfolgt der Umzug zur Münsterstraße 28. Eine Menge Arbeit ist bis zum offiziellen Eröffnungstermin – der voraussichtlich Mitte März stattfinden soll – noch zu tun. Am neuen Standort steht der Kleiderstube mehr Verkaufsfläche und mehr Lagerraum als bisher zur Verfügung. Vorteilhaft sei auch, dass die Warenannahme über den Knickenberg-Parkplatz erfolgen könne, so das Team.