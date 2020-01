Schokoladeneier waren heiß begehrt

Das Prozedere war bei der Verleihung des Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preises seit Jahren immer sehr ähnlich. Die Juryvorsitzende Dr. Heike Plaß erläutert den Anwesenden, warum die Person den Preis erhält und bittet dann Ausgezeichneten nach vorne. Dort gibt es aus den Händen von Dr. Susanne Koller und Prof. Dr. Thomas Flammer , beide sind ebenfalls Mitglieder der Jury, jeweils eine Urkunde und eine Rose.

Doch im Verlauf der jüngsten Veranstaltung gab es von einigen Preisträgern zunehmend begehrliche Blicke weniger auf die Rosen als auf ein Körbchen mit Schokoladeneiern. Das hatte mit den Preisträgern des Franziskus-Kindergartens aus dem niederrheinischen Weeze zu tun. Die Nachwuchs-Preisträger im Alter von vier bis fünf Jahren können natürlich mit Urkunden und Rosen (noch) nicht viel anfangen, sodass Museumsleiterin Dr. Anja Schöne stattdessen ein Körbchen mit Schokoladeneiern bereitgestellt hatte. Übrigens: Entgegen der ursprünglichen Idee kam dieses Körbchen aber auch bei den älteren Preisträgern am Ende gut an.

Mit dem Tenhumberg-Preis zeichnet das Museum Religio jedes Jahr künstlerisch besonders wertvolle Arbeiten aus, die Teil der aktuellen Ausstellung waren.

Alle Ausgezeichneten hatten sich in irgendeiner Form mit dem Motto „Auf der Suche nach dem Licht der Welt“ auseinandergesetzt. Heike Plaß hob in ihrer Laudatio immer wieder den großen Variantenreichtum bei der Gestaltung der unterschiedlichen Arbeiten hervor.

„Die Jury hat mit Staunen auf die vielen Krippenideen reagiert“, erzählte Plaß. Neben den Jurypreisen wurde auch ein Publikumspreis an die Telgter Künstlerin Margret Unnewehr vergeben. Die Skulptur „Ich sehe was...“ habe die Menschen sehr beschäftigt, so Plaß in ihrer Laudatio.

Die Preisträger in der Übersicht: Franziskus-Kindergarten Weeze, Kindergarten St. Ursula Münster, Marleen Woltering und Katharina Pelz (Dülmen), Cecilia Oroz (Weimar), Günther Lakenbrink (Oelde), Konstantin Mouaffack Yazigi, Klaus-Jürgen Franke (Bochum) sowie Paula Pabst und Petra Rentrup. Für ihre lebendige Darstellung der biblischen Szenen von der Herbergssuche bis zur Flucht von Jesus und seiner Familie nach Ägypten erhielt die Lichtkünstlerin Nikola Dicke aus Osnabrück einen Sonderpreis.

An der 79. Krippenausstellung haben sich 113 Krippenschaffende beteiligt. Der Preis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert. Rund 13 000 Menschen haben nach Angaben der Museumsleitung die Ausstellung besucht. Am 7. November wird die 80. Krippenausstellung unter dem Motto „Geheimnis der Heiligen Nacht“ eröffnet.