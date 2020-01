Nach 50 Jahren und rund 1250 Kegelabenden nahmen die acht verbliebenen Kegelbrüder des Kegelclubs „Die Masselfreier“ Abschied von der Kegelbahn der Gaststätte Pieser-Holtmann in Vadrup. Sie werden keine Kugel mehr rollen, weil es die Kegelbahn dort in Zukunft nicht mehr geben wird. Mit ihrem 50-jährigen Kegelclubjubiläum nahmen sie gleichzeitig Abschied von ihrem geliebten Hobby.

Früher waren es Telgter Jungs, die ihre Jugendzeit miteinander verbrachten und unverheiratet waren, als sie ihren Club gründeten. Das war vor einem halben Jahrhundert. Manfred Kretzer, Robert Suermann , Wolfgang Kretzer und Kegelvater Richard Wewer sind von Anfang an dabei gewesen. Vervollständigt werden die „Masselfreier“ durch Heinz Ingebrand (Ostbevern), Raimund Schulze Tertilt (Müssingen), Wolfgang von Rekowski (Emsdetten) und Ferdi Haverkamp (Ostbevern).

„Zum Schluss rollte die Kugel auch schon mal ruhiger über die Bahn“, scherzt Robert Suermann, der an dem denkwürdigen Abend auch noch seinen Geburtstag mit seinen Kegelbrüdern feiern konnte. Robert Suermann ist sicher, dass er mit seinen Mitstreitern an jedem Kegelabend mindestens einmal alle Neune bejubeln konnte. Jedes Mitglied habe in den Jahrzehnten seine eigene Wurftechnik entwickelt. Sei es das „Schneiden“ der Kugel, beim in die Vollen zu gehen oder beim Abräumen: Jeder einzelne „Masselfreier“ war für eine Überraschung gut – und wenn man ihm nur die Kugel zum Platz bringen musste. Damit ist jetzt Schluss und trotzdem scheinen die Ex-Kegler glücklich zu sein. Denn sie gehen ja nicht auseinander: Ihr gemeinsamer Mittelpunkt wird weiter Vadrup bleiben: Alle zwei Wochen wollen sie sich in Zukunft zum Stammtisch bei Pieser-Holtmann treffen. Die Jahrzehnte mit Höhen und Tiefen verbinden schließlich. Ob sie in Zukunft noch mehr Zeit für gemeinsame Gespräche haben, Doppelkopf spielen oder doch lieber die Welt entdecken werden: Das Leben nach dem Kegeln soll weiter abwechslungsreich und spannend bleiben.

Für das halbe Jahrhundert Gastfreundschaft bedankten sich die Kegelbrüder beim Wirt André Holtmann mit einem Blumenstrauß.