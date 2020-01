Die Streuobstwiese, die an den Kindergarten „Sternenzelt“ in Vadrup angrenzt, wird insbesondere in den Herbst- und Wintertagen auf Vordermann gebracht. Der Westbeverner Krink, der federführend die Pflege übernommen hat, freut sich dabei über die Unterstützung der BUND-Kreisgruppe Warendorf, deren Mitglieder und Fachkräfte das Beschneiden der rund 35 Obstbäume und des Wallnussbaumes durchgeführt haben.

Die Gemeinschaftsaktion durch Krink und BUND soll auch beibehalten werden, bekräftigten Franz-Josef Lüttecke vom Krink und Reinhard Sommer vom BUND.

Nach dem Beschneiden der Obstbäume stand für die Krink-Mitglieder das Stutzen der Hecke an, die auf einer Länge von 100 Metern die Streuobstwiese zum vorbeiführenden Radweg abgrenzt. Zehn Helfer, drei davon mit einer Motorsäge ausgerüstet, schnitten die Weiden zurück. Die kleinen Zweige wurden gleich wieder in die Hecke eingearbeitet, damit diese dichter wird, um so den Vögeln das Nisten zu ermöglichen. Über die mittelstarken Äste von fünf bis acht Zentimetern freuen sich das „Sternenzelt“ und die „Die Krabbelkäfer“ in Telgte. Beide werden daraus ein „Tipi“-Zelt bauen. Die dickeren Äste der Hecke werden gesammelt und zur entsprechenden Zeit zum Osterfeuer gebracht.

In einem weiteren Einsatz sollen die Obstbäume mit neuen Schutzvorrichtungen aus Holz versehen werden. Die Alten sind in die Jahre gekommen. Ferner soll das Insektenhotel, das sich vom Kindergarten gut einsehbar im hinteren Bereich der Streuobstwiese befindet, überprüft und wenn nötig ebenfalls auf Vordermann gebracht werden. Auf den neuesten Stand gebracht und überarbeitet werden soll auch die Schautafel, die sich am Eingang der Streuobstwiese befindet.

Schafe halten die Flächen zwischen den Obstbäumen kurz. Reinhard Sommer (BUND) weist darauf hin, dass sich auf der Streuobstwiese auch noch ein Lebensraum für seltene Vogelarten entwickelt hat. Grünspecht, Gartenbaumläufer und Schwanzmeisen seien dort inzwischen anzutreffen.