Wer Interesse hat, das Mundharmonikaspielen zu erlernen, findet im dem Blues-Harp Starter-Workshop der Volkshochschule den passenden Einstieg. Der Workshop, der am Samstag, 8. Februar, im VHS-Haus angeboten wird, richtet sich an alle, die dieses kleine, aber faszinierende und vielfältig einsetzbare Instrument kennenlernen möchten. Musikalische Vorkenntnisse oder Notenkenntnisse sind nicht nötig. Benötigt wird eine „10-Kanal-Diatonische-Mundharmonika nach dem Richter-System“ in C-Dur. Diese kann auch beim Kursleiter erworben werden. Der Workshop findet von 10 bis 17 Uhr statt. Nähere Informationen und Anmeldungen bis Freitag, 31. Januar, bei der VHS im Treffpunkt Telgte, 21 53 oder online unter www. vhs-warendorf.de.