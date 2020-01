Informationen aus erster Hand

Dadurch hat sie umfassende Kenntnisse über landestypische Strukturen und Bedürfnisse der Kinder. Sie fungiert als Ideengeberin und sorgt vor Ort für die sinnvolle Verteilung der Spendengelder, auch aus Westbevern.

Sechs Kindern konnte dadurch bereits ein Schulbesuch inklusive der Internatsunterbringung ermöglicht werden. Außerdem wurden diese Kinder mit der landestypischen Schultracht sowie den erforderlichen Schreibmaterialien ausgestattet. Ein weiterer Teilbetrag wird zudem für die Verpflegung der Schüler aufgewandt.

Denn: „Eine gute Bildung ist der Start in eine sichere, eigenständige Zukunft, in Deutschland und in Namibia“, weiß die Expertin. Mit 250 Euro im Jahr werde bereits pro Kind eine Basis geschaffen. „Wir nehmen aber auch die Eltern oder Verantwortliche in die Pflicht, einen kleinen Beitrag zuzusteuern“, erläuterte sie jetzt bei einem Besuch in Westbevern.

Gute Schulabschlüsse seien wichtig, um in das Berufsleben einsteigen zu können. „Wir schauen genau auf die Zeugnisse. Belege müssen zudem für jede Ausgabe vorliegen“, betonte sie gegenüber dem Vereinsvorstand.

Barabara Rogl wohnt in Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Von dort aus fährt sie zweimal wöchentlich rund 65 Kilometer nach Okahandja, um nach dem Rechten zu schauen und mitzuhelfen, um bald einen Anbau für die Unterbringung der Schüler fertigstellen zu können. Bislang sind diese noch bei Farmer-Familien oder Freuden untergebracht. „Das ist ein schwieriges Projekt. Die Besitzverhältnisse und die Behörden machen immer wieder Probleme. Ich hoffe aber, dass wir dennoch in diesem Jahr beginnen können.“

Der Verein aus Westbevern wird das Projekt unterstützen. Drei Firmen haben in jüngster Zeit zusätzlich gespendet, zeigte sich Hans-Jürgen Pfützner hoch erfreut. „Alle Gelder kommen zu 100 Prozent den Kindern zugute“, unterstreichen die beiden Vorstandsmitglieder Hubert Kleuser und Hans-Jürgen Pfützner.

Pfützner selbst fliegt mindestens einmal im Jahr nach Namibia, um sich vom korrekten Einsatz der Spendengelder zu überzeugen. Hans-Jürgen Pfützner und Birgit Leyendecker engagieren sich seit 2006 für die Projekte.