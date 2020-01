Neues Leben für alte Schneebesen

Ein Beispiel war dafür jetzt ein Upcycling-Kurs unter dem Titel „Monday for Future – Wertschätzung der Rohstoffe“ unter der Leitung von Rita Bonkhoff, Mitglied im Leitungsteam der kfd . Bei diesem Angebot wurde auf die Wiederverwertung und Aufarbeitung verschiedener, größtenteils scheinbar wertloser Gegenstände – eingegangen. Aus geschreddertem Papier wurde erst Pappmache und dann Schalen hergestellt. „Alle waren mit viel Engagement bei der Sache“, freute sich Rita Bonkhoff.

Sie stellte den Teilnehmerinnen auch weitere Möglichkeiten der Wiederverwertung vor: Etwa Schachteln aus Tetrapacks und Taschen aus Schokoladenverpackungen, Tablets aus alten Schubladen sowie die Umgestaltung von Stühlen oder die Herstellung von Etageren aus altem Porzellan. Selbst dem ausrangierten Schneebesen aus der Küche könne man neues Leben als Halter für Meisenknödel eingehauchen, verriet sie.

Die eine oder andere Idee kann bei einem kurzfristig anberaumten zweiten Termin am Dienstag, 4. Februar, um 18 Uhr in den Räumen der ehemaligen Grundschule in Vadrup umgesetzt werden. Dazu sollten die Teilnehmerinnen das dafür benötigte alte Material mitbringen. Weitere Interessierte, die beim Upcycling-Kurs mitmachen möchten, an der ersten Veranstaltung aber nicht teilnehmen konnten, sollten sich umgehend bei Rita Bonkhoff, 01 73/81 81 847, anmelden.