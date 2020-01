Das „Judengängsken“ sollte in „Synagogengasse“ umbenannt werden: Diese Anregung eines Bürgers stand am Dienstagabend auf der Tagesordnung des Hauptausschusses und sorgte für einige Diskussionen. Letztlich wurde das Thema auf Vorschlag der CDU und FDP vertagt, denn zuerst soll die Verwaltung mit dem Verein „Erinnerung und Mahnung“ und der Stadtarchivarin sprechen, um etwas mehr Licht in die Namensgebung zu bringen.

Bürgermeister Wolfgang Pieper hatte zu Beginn betont, dass das Thema bereits verwaltungsintern diskutiert worden sei und die Verantwortlichen im Rathaus eine Namensänderung befürworten würden. „Ich muss zugeben, dass ich mir persönlich nie Gedanken über diesen Namen gemacht habe“, sagt Pieper.

Karin Horstmann (FDP) schlug die Einbindung des Vereins „Erinnerung und Mahnung“ vor, der der ideale Ansprechpartner in dieser Angelegenheit sei.

Ein Fauxpas passierte Christoph Boge (CDU): Obwohl der Antragsteller ungenannt bleiben wollte und auch die genaue Begründung für die Namensänderung aus Datenschutzgründen von der Verwaltung in den öffentlichen Sitzungsunterlagen nicht mitgeteilt worden war, sprach er den Antragsteller, der die Sitzung verfolgte, namentlich an.

Das Thema sei innerhalb seiner Fraktion kontrovers diskutiert worden, sagte Boge. Letztlich seien die Christdemokraten aber mehrheitlich der Auffassung, dass der Name „Judengängsken“ erstens nicht grundsätzlich negativ besetzt sei und zweitens für die Menschen stehe, die seinerzeit dieses Gängsken oft benutzt hätten. Er bat neben der Einbindung von „Erinnerung und Mahnung“ auch um eine Klärung durch die Stadtarchivarin. Gerd Klünder (Grüne) bezeichnete den Bürgerantrag als sehr gut und wichtig.

Auch wenn die Antragsbegründung öffentlich nicht vorlag, so ließ sich aus Äußerungen in der Sitzung schließen, dass das „Judengängsken“ vor etlichen Jahrzehnten wohl bereits „Synagogengasse“ geheißen hat. Am „Judengängsken“ stand die im Jahre 1875 errichtete Synagoge, die in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1938 in Brand gesteckt wurde, also einen Tag nach der Reichspogromnacht. Zu dieser Synagoge gehörte eine Wohnung, in der zuletzt die Familie Mildenberg wohnte. Bereits 1972, so Bürgermeister Wolfgang Pieper, habe sich die Politik mit dem Thema beschäftigt.

Eine überraschende Wende gab es nach der politischen Diskussion. Der Bürger hat den Antrag mittlerweile zurückgezogen.