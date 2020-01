Mystische Stätten und schroffe Felsen

Grandiose Naturlandschaften treffen auf die ungleichen Metropolen Glasgow und Edinburgh, keltische Wurzeln mischen sich mit der Moderne, Avantgardearchitektur verblasst neben prähistorischen Steinkreisen, wo schon Feuer brannte, als die Pyramiden von Gizeh noch nicht standen.

Zu Castles und mystischen Stätten, schroffen Bergen und Leuchttürmen in weiten Küstenlandschaften führt diese live präsentierte Multivision. Geprägt wird sie durch zahlreiche Literaturzitate und die Porträts von historischen und heute lebenden Schotten.

Hartmut Krinitz hat mehr als drei Jahre in Schottland verbracht und porträtiert dieses „Land der weiten Horizonte“ zu verschiedenen Jahreszeiten und aus den unterschiedlichsten Perspektiven.

Der Buchautor und Europa-Spezialist wurde für die Multivision „Schottland – weite Horizonte“ mit dem Prädikat Leicavision ausgezeichnet, das für herausragende Fotografie und Rhetorik vergeben wird. Er ist berufenes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photographie.

Karten für die Veranstaltung sind für zwölf Euro an der Abendkasse erhältlich.

Im Vorfeld dieses Vortrages gibt es am Sonntag, 9. Februar von 14 bis 18 Uhr in dem Seminar unter dem Titel „Professionelle Reisefotografie“ für alle Interessierten die Möglichkeit von Hartmut Krinitz aus erster Hand Erfahrungen aus mehr als 25 Jahren professioneller Fotografie gebündelt zu bekommen. „Er vermittelt interessantes Fachwissen zur Bildgestaltung mit viel Wortwitz“, heißt es in einer Mitteilung.

Anmeldungen online unter www.vhs-warendorf.de.