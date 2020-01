Aufnahmestopp bei Turngruppen

Der gesellschaftliche Wandel ist auch beim größten Sportverein der Emsstadt, dem TV Friesen , angekommen. War im letzten Jahrtausend die „Früherziehung“ beim Eltern- und Kind-Turnen in der Turnabteilung ein Selbstläufer, steht der Verein nunmehr vor großen Herausforderungen: Die Bevölkerungszahl in Telgte wächst. Es gibt mehr Kinder. Die Eltern sind beide berufstätig. „Dadurch gibt es weniger ehrenamtlich tätige Übungsleiter. Der Schulsport wurde ausgedehnt“, bedauert die neue Turnabteilungsleiterin Stephanie Bliesener . Die Nachfrage steigt dennoch weiter.

Die räumlichen Voraussetzungen bleiben dagegen unverändert. Die erste Vorsitzende Gudrun Busch bedauert den Aufnahmestopp in einigen Sportgruppen. Es fehlen Personal und Hallenstunden. „Die Erkenntnis erhielten wir ja nicht über Nacht“, versichert Gudrun Busch. Trotz „Bauchweh“ erblickt sie eine Perspektive: „Eine Chance, dass sich gerade, wenn’s eng und der ,Druck’ größer wird, neue Lösungen auftun.“ Als Beispiel nennt Gudrun Busch die Kooperation im Basketball mit dem TV Wolbeck.

Der TV Friesen steht mit seinen 15 Abteilungen und rund 2700 Mitgliedern für ein breitgefächertes und vielseitiges Turn-, Spiel-, Sport- und Kursangebot in der Emsstadt. Diese sportliche und organisatorische Stärke hat sich in einer langen Tradition seit der Vereinsgründung im Jahr 1951 immer weiterentwickelt. Der TV Friesen erbringt wertvolle soziale Leistungen und setzt sich auch für die Integration unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen und für die Gesundheitsförderung ein. Dazu zählt auch das Angebot „Herzsport“ mit insgesamt fünf Gruppen. Gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen den Sport im Verein, was besonders im zurückliegenden Jahrzehnt deutlich wurde. „Die Weiterentwicklung eines ausgewogenen, attraktiven und familiengerechten Sportangebotes für Jung und Alt wird ebenso weiter verfolgt wie der Ausbau präventiver und gesundheitsfördernder Bewegungsangebote, zeigt sich Gudrun Busch zuversichtlich. Ausgewogen gut strukturierte Angebote gibt es bei den Ballsportarten wie Badminton, Basketball, Handball und Volleyball.

Die „Bewegungserziehung“ bereits für Kinder bis zu vier Jahren will der Verein unbedingt weiterentwickeln. Diese „neuen Herausforderungen“ will Stephanie Bliesener lösen. Sie hat die Leitung der mit rund 1200 Mitgliedern größten Abteilung von Gudrun Busch übernommen. „Früher war alles einfacher“, erinnert sie sich noch an die Zeiten, als sie unter ihrem Turnvater Paul Hanewinkel selbst noch turnte. „Der Abteilungsleiter kümmerte sich um alles: um die Verwaltung, um die Organisation und um Trainingspläne. Auch betreute er die Turnkinder beim Training und bei Turnwettkämpfen bis hin zu Deutschen Turnfesten.“ Das hat sie alles miterlebt und das hat ihr die Kraft – trotz Familie und Beruf – gegeben, die Abteilungsleitung zu übernehmen. „Die Bereitschaft für eine Übungsleitertätigkeit war früher größer, weil Mütter oft nicht berufstätig waren. Das hat sich alles geändert. Das Ehrenamt leidet darunter. Stephanie Bliesener ist als Softwareentwicklern tätig. Die Nähe zum Turnverein motivierte sie trotz Familie und Beruf, sich ehrenamtlich zu engagieren. Sie zieht die Fäden, kümmert sich um die Organisation, ist Ansprechpartnerin und Bezugsperson für die zahlreichen Übungsleiterinnen und Trainer in den verschiedenen Turn- und Sportgruppen ihrer Abteilung.

Beim Eltern- und Kind-Turnen beginnen Kinder unter vier Jahren mit ihren Eltern das vielseitige Spielen und Bewegen. Dazu gehören wichtige motorische Grundtätigkeiten wie Krabbeln, Gehen, Laufen, Hüpfen, Springen, Schwingen, Rollen, Klettern, Steigen oder auch Rutschen. In drei Gruppen sind die Kinder mit ihren Eltern eingeteilt. „Mehr geht nicht, mehr können wir auch derzeit nicht stemmen, weil einerseits die Hallenzeiten knapp sind. Doch was viel entscheidender ist, das sind die fehlenden Übungsleiter“, begründet Turnabteilungsleiterin Stephanie Bliesener den Aufnahmestopp und die Wartelisten. „Beim Eltern- und Kind-Turnen retten wir uns mit Eltern, die einspringen, weil sie möchten, dass es dieses Angebot trotz Personalengpass weiter gibt.“

Zu diesen „Eltern-Übungsleitern“ gehören auch Eva Kreyenborg und Andreas Hardt, Sportlehrer am Gymnasium in Telgte. Für dieses Engagement ist der TV Friesen sehr dankbar und hofft, dass weitere Ehrenamtliche dazu kommen.

Für die Zukunft stellt Stephanie Bliesener eine vierte Eltern- und Kindturngruppe in Aussicht und dass das Kinderturnen ausgebaut wird.