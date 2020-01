Am 1. Januar 2021 wird in Telgte die Gelbe Tonne eingeführt: Das kündige Bürgermeister Wolfgang Pieper in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an.

Derzeit werde das Ganze vertraglich von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) vorbereitet, denn sein Kenntnisstand sei, dass die Gelbe Tonne wohl in allen Städten und Gemeinden des Kreises Einzug halten soll. Pieper machte gegenüber den Kommunalpolitikern deutlich, dass seiner Ansicht nach eine Gelbe Tonne nur ein erster Schritt, eine Übergangslösung sein könne. Das erklärte Ziel der Stadtverwaltung sei es weiterhin, eine Wertstofftonne einzuführen, um die Mülltrennung für die Bürger zu vereinfachen.

Zur Erläuterung: Neben Verpackungen, die bisher im Gelben Sack gesammelt wurden, können mit einer solchen Wertstofftonne auch sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen entsorgt werden. Die Unterscheidung und Ungleichbehandlung bei der Entsorgung zwischen Verpackung und Nicht-Verpackung ist hinfällig. In die Wertstofftonne können zum Beispiel Kunststoffe wie Gießkannen, Klappkisten und Kinderspielzeug oder Metalle wie Töpfe und Pfannen sowie Werkzeuge entsorgt werden, die für den Gelben Sack tabu sind.

In eine gelbe 240-Liter-Tonne passen nach Angaben der Abfallwirtschaftsgesellschaft bis zu acht Gelbe Säcke. Insofern präferiert die Abfallwirtschaftsgesellschaft mit der Umstellung auch eine Veränderung des Abfuhrrhythmus. Aller Voraussicht nach werden die Tonnen dann nur alle vier Wochen geleert.