Ein Pädagoge mit Haltung

Ganz leicht fiel ihm der Abschied nicht: Als Harald Voß , rund zwei Jahrzehnte lang Leiter des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, seine Rede beendet hatte, hatte der engagierte Pädagoge feuchte Augen. „Es war mir eine Ehre, hier gearbeitet haben zu dürfen. Ich war immer sehr gerne in Telgte“, bekannte er und bekam dafür einen lang anhaltenden Applaus.

Dass er, wie Bürgermeister Wolfgang Pieper es formuliert hatte, Spuren hinterlassen hat, das tauchte in nahezu allen Reden auf. Pieper sprach von einem „Pädagogen mit Haltung“ und schob in seinen Worten gleich eine ganze Reihe Adjektive hinterher. Streitbar, engagiert, konsequent und immer ein offenes Wort fielen dabei unter anderem. Mit Hochachtung und Respekt, so der Bürgermeister, blicke er auf das Werk von Harald Voß, der das Gymnasium zu dem guten Ruf verholfen habe, den es heute habe. Zudem würdigte Pieper den Einsatz des Pädagogen auch außerhalb der Schule, etwa bei der Gründung des Kinder- und Jugendwerks sowie als dessen erster Vorsitzender.

Verabschiedung am Telgter Gymnasium

Elena Harbring und Joest Homann würdigten für die Schülervertretung das Wirken des scheidenden Schulleiters, der immer „zuvorkommend und hilfsbereit“ gewesen sei und dem das Wohl der Schüler stets am Herzen gelegen habe.

Ob Vertreter der Schulpflegschaft, des Fördervereins der Schule oder Andreas Efing, stellvertretend für das Kollegium, die Zahl der Redner war lang, doch eines war nahezu immer gleich: Harald Voß, so der allgemeine Tenor, habe mit seiner offenen und unkomplizierten Art die Schule auch in schwierigen Zeiten sehr gut geleitet und Spuren hinterlassen.

Zahlen ließ der scheidende Schulleiter am Ende sprechen: 111 Lehrerkonferenzen, 44 Schulpflegschaftssitzungen, 107 dienstliche Beurteilungen und 80 Staatsexamina bestimmten unter anderem seine Arbeit. „Ich habe alles immer gerne gemacht und nie gestöhnt. Denn ich habe mich bewusst für diese Leitungsaufgabe entschieden“, betonte er.

An die Anwesenden gerichtet betonte er: „Ich habe immer Glück gehabt“ und wurde danach genauer. Denn auch wenn er mit Rat und Verwaltung nicht immer einer Meinung gewesen sei, am Ende sei fast immer ein Ergebnis zustande gekommen, das letztlich dazu gedient habe, die Schule und damit die Ausbildung der Kinder zu stärken.

An Eltern und Schüler gewandt sprach Harald Voß von „traumhaften Verhältnissen in Telgte“, für die ihn viele andere beneidet hätten. Denn nahezu alle Eltern hätten sich konstruktiv beteiligt, zudem sei das Gros der Schüler gut erzogen.

Auch wenn Musiker der Orchesterklassen die Verabschiedung mitgestalteten, sie sowie Schüler und Lehrer hatten Harald Voß bereits am Morgen ein besonderes Geschenk gemacht: Vor seinem Fenster stimmten sie für den bekennenden Schalke-Fan das „Steigerlied“ an.

Bevor Voß übrigens selbst in den Ruhestand verabschiedet wurde, hatte er eine letzte Pflicht: Nach 18 Jahren am Telgter Gymnasium verabschiedete er Ursula Recker, die in die Stadtverwaltung wechselt.