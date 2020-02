Peter Scheffer-Boichorst ist neuer erster Vorsitzender des 1965 gegründeten Angelsportvereins Telgte (ASV). Er löst Karl Kinzinger ab, der 15 Jahre lang erster Vorsitzender war und auf eigenen Wunsch nicht wieder kandidierte. Die zahlreichen Mitglieder im restlos überfüllten Vereinsheim dankten Kinzinger mit viel Beifall. Die erste Kassiererin Jasmine Jannemann und Peter Scheffer-Boichorst lobten das Engagement des langjährigen Vorsitzenden. Deutlich machte die Vorstandsriege, wofür sich der Angelsportverein einsetze: Für die naturnahe Hege und Pflege, um so Gewässer, Fischarten und der Natur den besten Raum zu bieten. Angeln sei mehr als nur Fische fangen. Den Wahlmarathon leitete der neue ASV-Chef. Die Mitglieder folgten ihm in allen Wahlgängen per Handzeichen und einstimmig. Neuer zweiter Vorsitzender ist Marc Jannemann. Kassiererin: Jasmine Jannemann, zweiter Kassierer: Tobias Heidrich, erster Gewässerwart: Wolfgang Kinzinger, zweiter Gewässerwart: Dennis Lutterbeck, Schriftführer Thorsten Kinzinger, erster Jugendwart: Nils Loddenkötter, zweiter Jugendwart; Lorenz Scheffer, dritter Jugendwart: Gerrit Hollmann, Hüttenwarte: Sebastian Kinzinger und Josef Stork. In seinem letzten „Bericht des Vorsitzenden“ ließ Karl Kinzinger das Jahr Revue passieren. Höhepunkte waren das Anangeln, das Königsangeln und der Angerball mit dem ASV Ems Einen. Einen besondere Stellenwert habe das Angeln mit körperlich benachteiligten Menschen der Westfalenfleiß GmbH. Seit 40 Jahren gebe es diese Kooperation. Das sei Grund genug, am 6. Juni eine Jubiläumsfeier am Teich Böckmann durchzuführen. Karl Kinzinger warb auch für eine gute Beteiligung an der Müllsammelaktion am 7. März. Er wies auf die Fischereiprüfung am 13. Mai hin. Nachwuchssorgen beim Angeln möchte Jugendwart Nils Loddenkötter durch Schnupper-Angel-Angebote beheben. Terminiert sind die Angebote auf den 18. April und den 10. Oktober. Das Königsangeln findet statt vom 5. bis zum 6. September, Das Kaiserangeln ist für den 20. September geplant.