Das Magierduo „Golden Ace“ aus Hannover gastiert mit seiner „Stell dir vor Tour“ am morgigen Freitag um 20 Uhr im Telgter Bürgerhaus. Die beiden gehören zu den Newcomern der Branche. Doch weil ihr Programm so ungewöhnlich und überraschend ist, eroberten die Magier und Hypnotiseure Alexander Hunte und Martin Köster die Bühnen von Deutschland im Sturm, heißt es in der Ankündigung von „Tourismus + Kultur Telgte“.

Eine Show mit Hypnose und magischen Überraschungen: poetisch, spannend, aufregend, gepaart mit charmantem Humor, mit dem die beiden Magier die Zuschauer begeistern.

In den Bühnenvorstellungen lassen die Magier Gegenstände aus den Händen der Zuschauer verschwinden, um sie an unerklärlichen Orten wieder auftauchen zu lassen. Spielend leicht lesen die Künstler aus den Gedanken der Zuschauer. Immer wieder müssen diese über den eloquenten, leicht ironischen Humor der Magier lachen, während sie langsam begreifen, dass jedes der Kunststücke und Geschichten seine magische Schönheit und eigene Bedeutung hat.

Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 19,50 Euro, und an der Abendkasse 23 Euro beziehungsweise 21,50 Euro. Tickets und Infos: „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2, 0 25 04/69 01 00 oder tourismus@telgte.de.