32 Podestplätze bei 99 Starts

Abteilungsleiterin Gertrud Hertleif konnte gut 20 Mitglieder zur Versammlung der Walker des TV Friesen im Pfarrheim St. Johannes begrüßen. Nach den üblichen Regularien wurden Filme von Klaus Weidemann über die Aktivitäten der Abteilung gezeigt.

Gertrud Hertleif bedankte sich in der Begrüßung bei allen Aktiven, die sie im vergangenen Jahr bei der Abteilungsleitung tatkräftig unterstützt haben. Außerdem gratulierte sie Jürgen Fieber , der für sein ehrenamtliches Engagement im Bereich „Neue Medien“ vom Hauptverein im Rahmen des Neujahrsempfanges ausgezeichnet worden war.

Sie freute sich bei den Berichten aus dem vergangenen Jahr besonders über die Änderungen beim monatlichen „Walk & Talk“, der nicht mehr am Parkplatz, sondern am Carport in der Plinder­heide startet. Auch der regelmäßige Stammtisch wird gut angenommen.

Anschließend berichtete Martin Braun über die sportlichen Aktivitäten. 17 Aktive haben an insgesamt 22 Veranstaltungen teilgenommen und sind dabei fast 2200 Kilometer gewalkt. Immerhin gab es bei 99 Starts 32 Podestplätze.

Der folgende Kassenbericht hielt keine Überraschungen parat. Mit einem leichten Plus schließt die von Elisabeth Fieber und Antonia Lechler geprüfte Kasse ab. Da alles seine Ordnung hatte, beantragte Elisabeth Fieber die Entlastung des Vorstandes, die von der Versammlung einstimmig erteilt wurde.

Bei den anstehenden Wahlen ging es besonders um den Posten der Abteilungsleitung. Auf Vorschlag aus der Versammlung wurde Gertrud Hertleif wiedergewählt. Jürgen Fieber kümmert sich weiterhin um die Öffentlichkeitsarbeit.

Im Jahr 2020 stehen etliche Volksläufe auf dem Programm. Sie und die Trainingszeiten können der Internetseite der Abteilung auf www.tv-friesen-telgte.de entnommen werden. Besonders auf den Marathon am „Darß“ im Frühjahr und in Bamberg im Herbst wurde hingewiesen. Dazwischen liegt das Sommerfest, das diesmal am 4. Juli mit einer Minigolf-Runde eröffnet werden soll.