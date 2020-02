Der Verein Zib „Zusammen ist besser“ und der Arbeitskreis „Wir Frauen in Telgte“ veranstalten zum siebten Mal in Anlehnung an den Weltfrauentag ein internationales Frauenfest im Bürgerhaus. Dieses findet am Sonntag, 8. März, ab 15 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Eingeladen sind alle Frauen aus Telgte, die neugierig sind auf Menschen verschiedener Kulturen, die sich gerne mit Gleichgesinnten treffen, einander kennenlernen und tanzen möchten.

Die Teilnehmerinnen werden gebeten, für das Buffet Speisen aus ihren Heimatländern mitzubringen und sind zudem eingeladen, in ihrer traditionellen Kleidung zu kommen. Es gibt ein buntes Unterhaltungsprogramm mit einer Bauchtanzgruppe, Hip-Hop-Tänzern des TV Friesen und türkischem Tanz. Das Saxofonquartett „Saxybilla“ vom MSMG, eine ägyptische Sängerin und die syrische Musikgruppe Farahband werden die Gäste musikalisch unterhalten.

Ansprechpartnerin ist Martina Wiedeler bei der Stadt Telgte, 0 25 04/ 13 260, martina.wiedeler@telgte.de.