Als „absolut gelungenes Experiment“ bezeichneten Marita Suermann und Helga Kosmann vom Lenkungsteam der Seniorengemeinschaft St. Johannes das erstmals ausgerichtete „fröhliche Senioren-Frühstück“. Ganz bewusst habe man sich dazu entschieden, die traditionelle Form der Karnevalsfeier aufzugeben und stattdessen einmal zu einer vormittäglichen Zusammenkunft an schön gedeckten Frühstückstischen einzuladen.

Der mit nahezu 50 Gästen sehr gute Besuch gab ihnen Recht. Bei stimmungsvoller Musik, einem – natürlich alkoholfreien – Gläschen Sekt, vielen lustigen Beiträgen und so mancher Schunkelpartie erlebten die Seniorinnen und Senioren anschließend einen, so wie es in der Ankündigung hieß, mit einer „kleinen Prise Karneval gewürzten“ heiteren Vormittag.

Einen „bärenstarken“ Auftritt hatten dabei die Mädchen und Jungen der Bärengruppe des benachbarten Kindergartens St. Johannes. Begleitet von ihren Erzieherinnen erfreuten sie die Anwesenden mit vielen fröhlichen Liedern.

Ihrer Aufforderung zum Mitsingen und Mitklatschen kamen die Senioren gerne nach. Eine Süßigkeit und ein nicht enden wollender Applaus waren der verdiente Lohn für ihren Programmbeitrag. Bevor sie sich verabschiedeten mussten die kleinen Akteure versprechen, zum nächsten „fröhlichen Frühstück“ der Seniorengemeinschaft im kommenden Jahr wiederzukommen.