Gedenktafeln sind eine Besonderheit

Der Ehrenvorsitzende Franz-Josef Schründer und Kassenwart Ronald Fischer nahmen Gunther Thieme direkt in die Mitte und beglückwünschten ihn zur Wahl als Chef der Krinkrentner: Der ehemalige Lehrer, der einstimmig gewählt wurde, tritt die Nachfolge von Heiner Schapmann an, der im November verstarb.

Nach eingehenden Vorgesprächen mit dem gesamten Team hatte sich Gunther Thieme bereit erklärt, das Amt zu übernehmen. „Mir imponiert der kameradschaftliche Umgang miteinander und die Bereitschaft, Projekte ehrenamtlich anzupacken“, sagte er.

Der 75-jährige ehemalige Lehrer an der Realschule in Telgte konnte direkt nach seiner Wahl mit Hein-Hermann Joostink gleich ein neues Mitglied in die mittlerweile 120 Mitglieder starke Gemeinschaft aufnehmen.

Ronald Fischer und Helmut Sommer hielten danach einen Vortrag über das sogenannte „Landwehr-Regiment“. „Die Schlacht bei Waterloo und das Mitwirken der Landwehr-Bataillone hatte Ronald Fischer den Vortrag überschrieben. „Um die Ursache für die Entstehung der Landwehr-Regimenter zu beleuchten , müssen wir uns zuerst mit der Zeit Napoleons und seinem Machthunger gegenüber anderen Staaten in Europa beschäftigen“, sagte er zu Beginn.

Die Liste der Gefallenen des vierten westfälischen Landwehr-Infanterie-Regiments umfasst nach seinen Recherchen 333 Personen. Doch diese Zahl sei mit Vorsicht zu behandeln, denn alleine von den Telgter und Westbeverner Landwehrmänner sind von insgesamt 14 fünf als lebend zurückgekehrt gelistet.

Helmut Sommer, der sich intensiv mit der Kirchengeschichte Westbeverns beschäftigt, war bereits vor einiger Zeit im Abstellraum über der ehemaligen Sakristei auf zwei Gedenktafeln gestoßen, die der Landwehrtoten und Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges gewidmet sind. Daneben gibt es in Westbevern zwei weitere Gedenktafeln mit Namen der Gefallenen.

„Wenige Westbeverner werden überhaupt wissen, dass es diese beiden Tafeln überhaupt gibt“, sagte Helmut Sommer. In Westbevern war die Tafel in der Vorgängerkirche aufgehängt.

Bei Recherchen stellten die Verantwortlichen fest, dass Westbevern der einzige Ort im Münsterland ist, der noch über diese 200 Jahre alten Gedenktafeln verfügt.

Nach den inhaltsreichen Vorträgen bedankte sich Thieme bei Ronald Fischer und Helmut Sommer. Beim nächsten monatlichen Treffen am 3. März um 16.30 Uhr im Pfarrheim wird Bürgermeister Wolfgang Pieper zu Westbeverner Themen Stellung nehmen.