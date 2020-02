Telgte -

Von Stefan Flockert

In einer gemeinsamen Resolution, die am kommenden Donnerstag in der Ratssitzung verabschiedet werden soll, sprechen sich CDU, Grüne, SPD und FDP gegen einen Ausbau der B 51 auf Telgter Gebiet aus. Genannt werden darin die negativen Folgen einer Verbreiterung, aber auch die positiven Auswirkungen eines Verzichts.