Die Sekundarschule „An der Marienlinde“ will die Schülerzahl in den inklusiven Eingangsklassen zukünftig auf 25 begrenzen. Einen entsprechenden Antrag hat die Schulkonferenz an die Verwaltung gestellt. Im Schulausschuss wurde das Ganze fraktionsübergreifend als sinnvoll angesehen.

In dem Schreiben, das neben Schulleiterin Inge de Lange Nicole Grothues als Elternvertreterin, Sabine Eschenbach als Vertretung der Lehrerkonferenz sowie Adrian Asllani als Vertreter der Schüler unterschrieben haben, heißt es: „Die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf – fünf bis sieben pro Klasse – kann in einer Klasse mit mehr als 25 Schülerinnen und Schülern nicht umgesetzt werden“. Hintergrund des Antrags ist eine Neuregelung der Inklusion, die eine entsprechende Begrenzung zulässt, wenn der Schulträger dem Ganzen zustimmt.

Die Verwaltung hatte bereits in der Sitzungsvorlage betont, dass sie die Begrenzung der in die fünfte Klasse aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler unterstütze, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorlägen. „Laut Rückmeldung der Oberen Schulaufsicht bedarf es keines Ratsbeschlusses für die Begrenzung der Schülerzahl in inklusiven Klassen“, betonte Fachbereichsleiterin Tanja Schnur vor den Kommunalpolitikern. Vorgesehen sei zudem, dass sich in den folgenden Schuljahren Schulleitung und Verwaltung jeweils vor dem Anmeldeverfahren abstimmen würden.

Zum kommenden Schuljahr haben nach Angaben der Stadt aller Voraussicht nach neun Schüler einen entsprechenden Förderbedarf. Dies führt im Schuljahr 2020/21 dazu, dass die Klassengröße auf 25 Schüler begrenzt wird. Je nach Anmeldezahlen im Februar könnten demnach dann bei vier Klassen 100 Fünftklässler aufgenommen werden.