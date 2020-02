Nachdem sich zwischenzeitlich die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes weiter konkretisiert haben und auch die Bezirksregierung allen Eltern dringend empfiehlt, ihre Kinder am Montag nicht zur Schule zu schicken, hält die Stadt Telgte das Risiko für die Schülerinnen und Schüler für zu hoch, den Unterricht planmäßig durchzuführen, teilt Bürgermeister Wolfgang Pieper mit. Deshalb wird nach Rücksprache mit dem Schulträger an allen Telgter Schulen – Grundschulen und weiterführenden Schulen – der Unterricht am morgigen Montag ausfallen und die Schulen geschlossen bleiben. Lediglich für Schüler, die diese Nachricht nicht erreicht, existiert ein Notdienst, der die kurzfristige Betreuung und Abholung dieser Kinder organisieren wird.