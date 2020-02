Die große Comedy-Keule geschwungen

Was wird eigentlich aus Klassenclowns, wenn sie die Penne verlassen und ins richtige Leben hinausgehen? Die meisten ergreifen normale Berufe, werden Bäcker, Banker oder Baggerfahrer. Hennes Bender dagegen wirkt, als stünde er noch immer auf dem Pausenhof und redete sich komödiantisch in Rage. Und je mehr er sich echauffiert, desto witziger erscheint ihm die Welt, und der Spaß am eigenen Spott überträgt sich auf sein Publikum. Wie im Bürgerhaus am Samstagabend, als der kleine Mann aus Bochum die große Comedy-Keule schwang.

Und nicht nur seine Stimme klingt dabei noch so hoch wie die eines Pennälers – auch optisch sind Bender seine 52 Lebensjahre kaum anzumerken. Doch wie den meisten macht ihm das fortschreitende Alter so seine Problemchen, und diese verwandeln sich dann in witzige Betrachtungen. Das kann die Erinnerung an die Zugtoiletten der Vergangenheit sein, die noch ohne Chemie funktionierten, stattdessen über ein Loch im Zugboden. Oder die Nostalgie beim Durchblättern der „Bravo“ („Das war damals quasi unser Internet!“), in welcher er allerdings keinen der präsentierten Promis mehr erkennt. Außer „Dr. Sommer“ natürlich.

Und wenn Hennes Bender der eigenen 23-jährigen Patentochter seine hippe Coolness in Form einer „Deichkind“-CD stolz wie Bolle unter die Nase hält, erntet der vermeintliche Junggebliebene nur müden Spott. „Du bist der Einzige, den ich kenne, der noch CDs kauft.“ Alles ist eben im Wandel und viele Pointen so schnell wieder überholt, dass es sich kaum noch lohne, jede Modeerscheinung satirisch aufzugreifen.

Nicht umsonst hat sich der gereifte Komödiant („Ich war früher berühmter, bin aber mit dem jetzigen, angenehmen Marktwert zufrieden“) die Hilfe eines Business-Beraters geholt. Der habe ihm zu mehr Bühnen-Effizienz geraten: Insgesamt langsamer sprechen und die Pointen drei Mal wiederholen. „Verkaufen Sie einfach das Bruzzeln – nicht das Steak!“

Insgesamt geriet Hennes Bender die Comedy-Bruzzelei in Telgte flott und unterhaltsam. Besonders witzig etwa die Passage, als er sich über groteske Marketing-Strategien lustig machte, welche diverse Pflegeprodukte an den Mann bringen sollen. Ein Duschgel mit der Weihnachts-Duftnote „Winterreifen-Zimt“ sei wohl nur eine Frage der Zeit.

Übrigens: „Pflegeprodukte kannte mein eigener Vater nicht – außer fürs Auto natürlich.“