Startschuss fürs neue Lüttenland

Die Kindertagesstätte Lüttenland an der Georg-Muche-Straße 13 ist seit Montagmorgen geöffnet. Mit 47 Kindern und einem 13-köpfigen Team ist Leiterin Jutta Schäfer an den Start gegangen.

Jutta Schäfer wohnt seit 17 Jahren in der Wallfahrtsstadt und leitete zuletzt eine Kita in Harsewinkel. Träger ist das Kinderzentrum Kunterbunt in Nürnberg. Die Einrichtung wird bis August mit den geplanten 75 Plätzen für Kinder von sechs Monaten bis zur Einschulung voll belegt werden.

Stolz präsentierte die Leiterin gestern die Räume, die sich auf insgesamt 900 Quadratmeter verteilen: Die Gruppenräume sind hell und freundlich gestaltet. Die vier Räume der unterschiedlichen Gruppen sind mit jeweils einem Nebenraum und einem Schlafraum ausgestattet. Zwei große zusätzliche Sanitärbe­­reiche befinden sich zudem in unmittelbarer Nähe, die jeweils von zwei Gruppen genutzt werden.

Der große Mehrzweckraum bietet die Möglichkeit, vielseitige Bewegungserlebnisse zu gestalten und gemeinsam mit den Kindern zu entwickeln.

Die Nebenräume können auch als Kreativ-Werkstatt/ Kinderatelier oder Sprach- und Musikraum eingesetzt werden. Dort können sich die Kinder schöpferisch und künstlerisch betätigen oder diese Räume auch für individuelle Angebote nutzen. Dankbar zeigte sich Jutta Schäfer auch dafür, dass sie selbst bei der Innenarchitektur mitgestalten konnte.

Der Außenbereich gleicht derzeit noch einer riesigen Baustelle. Im März soll dieser fertiggestellt sein. Im Juni ist ein großes Sommerfest mit einem „Tag der offenen Tür“ vorgesehen.

In der vergangenen Woche haben sich die pädagogi­schen Kräfte auf den gestrigen Start intensiv vorbereitet. Mit diesem staatlich anerkannten Erzieherinnen-Team ist die Kita Lattenland an den Start gegangen: Pia Westhues, Andrea Wittkamp-Holz, Tanja Mühlenschulte, Nora Möller, Veronika Kliwer, Linda Gelloway, Jennifer Speckamp, Jenny Brehm, Andrea Wagner-Inkmann sowie Lisanne Schmidt.

Vervollständigt wird das Team durch die beiden Hauswirtschaftskräfte Natalie Neuhaus und Svetlana Funk. Hausmeister ist Andre Feiler.