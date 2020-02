„Erd-verbunden“ sind die ökumenischen Exerzitien im Alltag überschrieben, die Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen wieder in der Fastenzeit anbietet.

Das Konzept orientierte sich dabei am bewährten der vergangenen Jahre: Der ökumenische Kurs und spirituelle Übungsweg gibt für einen Zeitraum von vier Wochen Impulse für eine tägliche Einzelbetrachtung und Anregungen zur Meditation. Die wöchentlichen Gruppentreffen dienen dem gemeinsamen Austausch und der individuellen Stärkung.

Teilnehmen kann jeder. „Nötig ist nur die Bereitschaft, sich auf den Weg einzulassen“, sagt die Pastoralreferentin. Auch der Zeitaufwand sei überschaubar. Täglich etwa 20 bis 30 Minuten für die persönlichen Gebetszeiten sowie zehn Minuten für einen Tagesrückblick sollten kalkuliert werden, zudem etwa 90 Minuten für die wöchentlichen Gruppentreffen.

Es stehen zwei Termine zur Wahl: Die eine Gruppe trifft sich jeweils am Mittwochabend, die andere jeweils am Donnerstagvormittag. Ebenso ist ein Wechsel zwischen den beiden Gruppen möglich.

Ein Informationstreffen findet am Mittwoch, 19. Februar, um 20 Uhr statt. Danach ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 28. Februar erwünscht. Ein weiteres Infotreffen ist am Donnerstag, 20. Februar, um 10 Uhr. Beide finden im Meditationsraum in der Vikarie statt. Kosten entstehen in Höhe von acht Euro. Für das Heft mit den Impulsen für die persönlichen Gebetszeiten.

Anmeldungen sowie weitere Informationen sind bei Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen, 93 23 131 oder unter lemmen-pm@bistum-muenster.de, möglich.