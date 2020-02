Die Anmeldungen für das Schuljahr 2020/21 an der Sekundarschule und am Gymnasium in Telgte finden zeitgleich am Montag, 17. Februar, und Dienstag, 18. Februar, von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie am Mittwoch, 19. Februar, von 9 bis 12 Uhr statt. Die Räumlichkeiten sind im Gymnasium beziehungsweise in der Sekundarschule entsprechend ausgeschildert.

Die Anmeldungen sind von den Erziehungsberechtigten oder deren Vertretungen an der jeweils gewünschten Schule am Schulzentrum vorzunehmen.

Zum Anmeldetermin sind eine Kopie des letzten Zeugnisses, das von der Grundschule erhaltene Anmeldeformular, ein aktuelles Passbild und das Familienstammbuch mitzubringen.

Bei alleinigem Sorgerecht eines Elternteils ist eine Kopie des Amtsgerichtsbeschlusses oder eine Negativbescheinigung vorzulegen.

Das neue Schuljahr beginnt am 12. August 2020.