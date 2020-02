„Das Rathaus ist in einem denkmalwürdigen Zustand in Christo-Verkleidung.“ Mit diesem Satz wandte sich Dr. Rüdiger Robert in der Einwohnerfragestunde während der Ratssitzung an den Bürgermeister. Eigentlich sollte das Rathaus doch saniert werden? Doch man höre nichts über mögliche Kosten oder ein Planung.