Flotte Sprüche und viel Spaß

Ausgelassene Stimmung, flotte Sprüche und vor allem jede Menge Spaß: Das alles und noch viel mehr bot die Galasitzung der KG „Schwarz-Gold“ im voll besetzten Bürgerhaus. Zu den gut gelaunten Teilnehmern gehörten – allen voran – Prinzessin Ingrid I. mit ihrem Elferrat sowie die 1. Telgter Stadtgarde. Carsten Kunkel führte als Moderator durch den Abend.

Mitreißend und farbenfroh legte die Kinder-Tanzgruppe „Die Hüpfer“ der Warendorfer Karnevalsgesellschaft los. Der Vadruper Fanfarenzug sorgte vom kleinen Saal aus für die passende Musik.

Mit dem 55-jährigen Kölner Heinz Gröning, alias „der unglaubliche Heinz“, rockte ein Kabarettist mit seiner Gitarre und Wortwitz die Bürgerhaus-Bühne.

Telgter Feuerwerk der guten (Narren-)Laune 1/179 Galasitzung 2020 Narren Karneval Foto: Bernd Pohlkamp

Nach dem Gardetanz stand Edgar Ende mit seinem „Telgter Rückspiegel“ auf der Bühne. Erlebnisse, Neuigkeiten und Kuriositäten aus der Emsstadt ließ er unterhaltsam und humorvoll Revue passieren. Einige Beispiele: Viele Telgter hätten sich im vergangenen Jahr gejuckt und gekratzt. Der Grund dafür waren die Eichenprozessionsspinner, die die Emsstadt um eine weitere Prozession bereichert hätten. Auch packte er die Kindergartensituation an: „Keiner wird‘s hier wirklich wollen, das Thema Kitas noch mal aufzurollen.“ Nicht entgangen war dem „Stadtschreiber“ auch die größte Demo zur Kita-Situation: 650 Playmobilfiguren waren im Rathaus aufmarschiert. Zudem ging Edgar Ende auf den geplanten vierspurigen Ausbau der B 51 ein: „Ne Bürgerinitiative leistet Widerstand, mit Argumenten allerhand: Nord und Süd werden dann getrennt, alte Wege werden da zerschnitten. Auf der Quasi-Autobahn Trecker verboten, Umwege nötig und Anlieger abgeschnitten. Für den Schnellverkehr muss alles weichen, Linden, Buchen und auch Eichen.“

Telgter Rückspiegel

Der erste Telgter Straßenkarneval am kommenden Samstag ist für Ende der Anfang, den Karneval auch in der Altstadt salonfähig zu machen. Endes Augen leuchteten, als er die Alltagsmenschen ansprach: „Fröhlich und beleibt, ob diesmal alles heile bleibt?“ „Und auf die Bürgermeister-Wahlen, lasst mich raten, mit natürlich reichlich Kandidaten? Tja, ist der Zirkus noch so klein, einer muss der August sein.“

Zwischendurch gab es auch Auszeichnungen. Etwa für Ingo Riches. Er erhielt den „gelben Stuhl“ für sein leidenschaftliches Engagement für die KG überreicht. Agnes Schulze freute sich über Blumen für die immer wieder hervorragenden Tänze der Telgter Stadtgarde. Ebenfalls hervorgehoben wurde die Arbeit von Laura Duesmann als Lore-Trainerin. Lore Leonie Düttmann begeisterte anschließend mit einem Solo.

Münsters schärfste Männer eroberten die Bühne. Das Männerballett „Die Schlossknacker“ tanzte ausgefallene Szenen – vom Prinzipalmarkt, über den „Tatort Send“ bis hin zum Stadtfest.

Scharfe Männer erobern die Bühne

Unaufhaltsam lief die Show im Bürgerhaus weiter: Plötzlich erschien Frank Warmers, Präsident der KaJuJa Bergisch Gladbach und zum letzten Mal Chef des Tanzcorps Rot-Weiß Bechen, im Saal. Warmers betonte, wie gerne er immer wieder nach Telgte komme. „Wir haben hier die Bretter gebogen, die Schweißtropfen laufen gelassen. Eure Freude hat uns immer wieder mitgerissen.“ Dieses Mal hatte KG-Mitglied Hermann Kröger (Prinz 2017) dafür gesorgt, dass die Tanzgruppe aus der Gemeinde Kürten nach Telgte kam und die Herzen des Publikums im Sturm eroberte. Die jungen Frauen und Männer wirbelten über die Bühne, durch die Lüfte und sorgten mit ihren akrobatischen und künstlerischen Darbietungen für unvergessliche Momente.

Mit dem Prinzessinnen-Lied sorgten die Hofsänger Marion Diller und Peter Maitzen für Stimmung. Dazu holten sie Prinzessin Ingrid I. in die Mitte. Die Gala-Show war damit noch nicht beendet: Ein sympathisch-irrer und übergroßer Prinz-Karneval wandelte durch den Saal. Auf der Bühne erleben die Zuschauern dann das abgefahrenste Trio, das Telgte je erlebt hat. Vater und Sohn - Dustin und Gerd Waree aus Rosendahl. Der Prinz und seine Mitstreiter „Bauer und Jungfrau“ wurden wie durch Geisterhand zum Leben erweckt. Bis zum frühen Morgen sorgte DJ Steffen Pohlmann anschließend für passende Musik.