Der Weg in die Innenstadt lohnt sich. Einige Ladeninhaber locken sogar mit Sonderaktionen. Die Besucher können sich von den Frühlingsfarben der Blumen verführen lassen oder nach einer Handyberatung zur Sekt-Verkostung gehen. Nach dem Blind Date mit einem Buch geht es zum Hör-Test-Rosenmontag mit Berlineressen und nach dem Einblick in modische Outfits und sportliche Schmuckkollektionen zu Kaffee mit Berliner und Krapfen, nennt Walburga Westbrock, Vorsitzende der Telgter Hanse, Beispiele. Witzige Ideen stehen an diesem Tag im Mittelpunkt.