Am Montag brach nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter gegen 5.25 Uhr in das Blumengeschäft am Markt ein. Der Dieb stahl aus dem Verkaufsraum Bargeld. Personen, die am frühen Morgen in der Innenstadt eine verdächtige Person beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Warendorf, 0 25 81/ 94 10 00, zu wenden.