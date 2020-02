Zu einer Konzert-Lesung zur Passionszeit sind alle Interessierten am Sonntag, ­1. März, um 17 Uhr in das Museum Religio eingeladen. „Die unter dem Kreuz leidende Mutter Jesu, wie sie in der mittelalterlichen Dichtung „Stabat mater dolorosa“ beschrieben wird, hat zahlreiche Komponisten zur Vertonung angeregt, so auch Antonio Vivaldi “, heißt es in einer Ankündigung. In der Konzert-Lesung vor dem illuminierten Telgter Hungertuch von 1623 wird das „Stabat mater“ nach Angaben der Organisatoren von Antonio Vivaldi kontrastiert durch Ausschnitte aus dem Roman „Stabat mater“ von Tiziano Scarpa. Beiden gemeinsam sind die leidenden Frauengestalten: Maria und Cecilia. Die Akteure sind: Sarah Romberger (Alt), Andreas Klingel und „La Finetta“ (Streichquartett auf alten Instrumenten) sowie Matthias Hellmons (Continuo und Lesung). Karten für das Konzert sind ab sofort bei der Buchhandlung Lesart sowie im Museum erhältlich. Im Vorverkauf kosten sie 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.