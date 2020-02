Mickey Maus , Minnie Maus und Alice im Wunderland bestimmten an Weiberfastnacht ab 12 Uhr – nach Schließung des Rathauses – das Bild in der Verwaltung. Unter dem Motto „ Disney “ feierten die knapp 40 Frauen ausgelassen. Zunächst ging es zur Stärkung in die „Steenpoate“. Anschließend stand ein Fotoshooting auf dem Plan, ehe es zurück ins Rathaus ging, wo sich die Damen auf die Suche nach Männern mit Schnürsenkeln machten. Bei Bürgermeister Wolfgang Pieper gab es einen kleinen Umtrunk, bevor die Disney-Figuren in die Kantine hinüberwechselten, um es dort ordentlich krachen zu lassen. Dann durften auch die Männer dabei sein.