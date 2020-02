Johannes Schröder gastiert mit seinem Lehrer-Kabarett-Programm „World of Lehrkraft – ein Trauma geht in Erfüllung“ am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus.

„Es ist auch für mich die sechste Stunde!“ - Lehrer. Haben die uns nicht schon genug gequält! Mit ihren Neurosen und Eigenheiten. Muss das nun auch auf der Bühne sein? Herr Schröder, vom Staat geprüfter Deutschlehrer und Beamter mit Frustrationshintergrund, lässt sein Publikum in seinem Live-Programm hinter die ockerfarbene Fassade eines Pädagogentums blicken, das so modern und dynamisch ist wie ein 56k-Modem.

Der Pauker mit Pultstatus hat die Seite gewechselt und packt ungeniert aus: über sein Leben am Korrekturrand der Gesellschaft, über intellektuell barrierefreien Unterricht, über die Schulhof-Lebenserwartung heutiger Pubertiere und die Notenvergabe nach objektivem Sympathieprinzip. Er weiß, was es bedeutet, von hochbegabten, unter Nussallergie leidenden Bionade-Bengeln als Korrekturensohn und Cordjackett-Opfer gedemütigt zu werden.

Aber was macht einen guten Lehrer eigentlich aus? Herr Schröder verrät die ultimative Antwort: Empathie – spüren, in welche Schublade das Kind passt. Es kommt halt aufs Gefühl an, wie bei der Kommasetzung.

Karten kosten im Vorverkauf: 23 Euro, ermäßigt 21,50 Euro, an der Abendkasse 25 Euro, ermäßigt 23,50 Euro. Es gibt feste Sitzplätze. Tickets und Infos: „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2, 0 25 04/ 69 01 00 oder tourismus@telgte.de.