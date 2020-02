Oma, Witwen, Mathe? Trotzdem lustig!

Gleich soll es losgehen. Oder besser: Es soll rund gehen. Das passt ja auch zum Motto, dass sich die Frauen der kfd St. Johannes für ihre jährliche Karnevalsshow gegeben haben. „Bei uns geht‘s rund – Kunterbunt“ steht in großen, roten Lettern an der Bühnenrückwand.

Die Tische vor der Bühne sind um kurz nach sieben Uhr im Pfarrzentrum St. Johannes vollständig besetzt. Ausverkauft ist der Altweiberabend schon seit Wochen. Natürlich sind an diesem Abend nur Frauen zugelassen, Männer bleiben daheim. Hinter der Bühne herrscht jetzt noch emsiges Treiben: Outfits werden zurechtgerückt, Perücken und Mikrofonkabel voneinander entwirrt, und die Aufregung muss bekämpft werden.

Als erste Anheizerinnen stürmt die jüngste Truppe der kfd-Frauen (Lena Schulze Zumkley, Anna Kerkhoff . Lena Deipenwisch, Julia Heinrich , Carolin und Miriam Averdiek) den Saal und klatscht das Publikum schon mal warm. Doch nicht nur das: Der neue Vorhang – wie so vieles an diesem Abend Marke Eigenbau – kommt zu seinem ersten Einsatz. Auf der Bühne wird dahinter die erste Überraschung des Abends vorbereitet. Nur soviel sei an dieser Stelle verraten: Ein schwarzes Kleid und bunte Perücken spielen eine wichtige Rolle.

Ebenfalls wichtig: Dem vermeintlich „starken“ Geschlecht ordentlich einen mitzugeben. Ob als Oma im Supermarkt (Barbara Niehoff), die mit einem Kappe tragenden Jüngling namens „Fürst Pickler“ aneinander gerät oder als singende Witwen (u.a. Mechthild Kerkhoff und Hildegard Verenkotte) deren Ehemänner auf mysteriöse Weise das Zeitliche gesegnet haben: Die Männer kriegen ihr Fett weg.

Karneval der kfd St. Johannes 1/51 kfd St. Johannes Telgte, Karneval Foto: Schwerdt

Aber sich selbst schonen die Frauen auch nicht. Eine Seniorinnen-WG (u.a. Eva Bußmann, Bernadette Schwerdt, Hiltrud Schult und Angelika Röös) kommt jedenfalls bei der Verteilung einer größeren Menge Eier in einige mathematische Schwierigkeiten.

Zusammengehalten wird der Abend von Moderatorin Susanne Averdiek, die ein fast schon unglaubliches Pensum abspult. Gemeinsames Singen mit dem Publikum, witzige Schoten erzählen und sogar noch zwei eigene Auftritte in einem Sketch und als Büttenrednerin: All das meistert Averdiek mit Leichtigkeit. Das Publikum macht es ihr und ihren Mitstreiterinnen allerdings auch leicht: Es klatsch, springt, singt und schunkelt sich durch den Abend und ist sogar für Kölsche Karnevalslieder zu haben.

Um viertel vor zwölf ist dann nach dem großen Finale Schicht im Schacht. Die Protagonistinnen fallen sich im Backstage-Bereich selig in die Arme. Noch ein letztes Gruppenfoto und dann ist es geschafft.

Die gute Nachricht für alle Beteiligten: Am Freitag und Samstag folgen noch zwei weitere Shows, bei denen das Team wieder alles für die Unterhaltung des Publikums geben kann. Gute Nachricht für alle Männer: Sie dürfen dann auch dabei sein und vor allem mitfeiern. Nun aber die schlechte Nachricht für alle Kurzentschlossenen: Beide Shows sind ausverkauft.