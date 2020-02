Am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium sind für das kommende Schuljahr 96 Schülerinnen – 70 Kinder aus Telgte plus 26 Auswärtige – angemeldet worden. Für die Sekundarschule an der Marienlinde haben sich 77 Schüler entschieden – 68 Telgter Kinder und neun von außerhalb. „Für beide Schulen ist mit den noch zu erwartenden Nachmeldungen davon auszugehen, dass vier Eingangsklassen gebildet werden“, schreibt Tanja Schnur, Leiterin des Fachbereichs Schulen. Bei den Anmeldezahlen handele es sich nur um einen Zwischenstand, da für zirka 20 Mädchen und Jungen noch keine Erkenntnisse vorlägen, ob noch eine Anmeldung in Telgte erfolgen soll oder eine auswärtige Schule gewählt wurde. Lediglich für St. Mauritz und die Loburg sei bereits bekannt, dass dort zusammen 21 Kinder angemeldet worden sind.