Wie doch die Zeit vergeht: Das auf zwei Jahre angelegte Kooperationsprojekt der Gemeinde mit der Uni Münster „Ostbevern bioinspirativ“ hat bereits Halbzeit.

Eine gute Gelegenheit, um noch einmal auf die bisherigen Veranstaltungen zurückzuschauen, aber auch einen Blick auf noch geplante Ereignisse zu werfen, denn bis zum großen Abschlussevent am 3. Oktober dieses Jahres ist es nicht mehr lange hin. Deshalb laden Uni und Gemeindeverwaltung alle Interessierten zu einem „Ideen-Mining“ am Samstag, 29. Februar, von 14 bis 17 Uhr in die Aula/Mensa der Josef-Annegarn-Schule, Hanfgarten 18, ein.

Um eine vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 26. Februar, unter jasper@ostbevern.de wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenfrei.