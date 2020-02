Vom Lagezentrum aus alles kontrolliert

Die Vorbereitungen für den Sanitätswachdienst beim Karnevalsumzug der KG „Schwarz-Gold“ liefen beim Roten Kreuz schon am frühen Samstagvormittag an. In der Unterkunft am Steintor wurde ein Lagezentrum eingerichtet mit einer komplett eingerichteten Funkzentrale und Großbildleinwand.

„Hier können wir unsere eigenen sowie fremde Fahrzeuge auf der Karte positionieren. Wenn eine Notfallmeldung hereinkommt, haben wir den Überblick und können das Team hinschicken, das am nächsten am Einsatzort ist“, erklärte Nadine Schulze , die für die Telgter Rotkreuzler den Einsatz leitete. Per Laptop war sogar eine Handyalarmierung der Sanitäter möglich.

Im Nachbarraum hatten die Rotkreuzler einen Behandlungsraum mit vier Plätzen aufgebaut. Das Jugendamt hatte ebenfalls eine Anlaufstelle im DRK-Zentrum eingerichtet. Das Ziel dieser Maßnahme war es, Jugendliche vor harten alkoholischen Getränken zu schützen. Zudem waren das städtische Ordnungsamt und sechs Polizisten im Einsatz. Insgesamt waren 19 Sanitäter aktiv. Vier von ihnen kamen aus Ostbevern, um die Kameraden aus Telgte zu unterstützten. An verschiedenen Orten im Stadtgebiet wurden die beiden Krankenwagen und der neue vereinseigene Rettungswagen verteilt. Ebenso waren zwei Notfallteams während der gesamten Zeit zu Fuß unterwegs.

Alles in allem sprachen Nadine Schulze und Christian Gerlach von einem ruhigen Dienst. Drei Patienten wurden in benachbarte Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht. Für den großen Teil der Sanitäter ging der Dienst nach dem Umzug zu Ende. Der andere Teil schlug sein Quartier am Bürgerhaus auf, denn Hunderte strömten noch zur Karnevalsparty.

„Es ist alles super gelaufen. Es gab keine besonderen Vorkommnisse“, zog auch Nils Kutscher, der zusammen mit Fachbereichsleiter Thomas Riddermann für das Ordnungsamt unterwegs war, ein zufriedenes Fazit.

Am Abend musste die Polizei allerdings zweimal eingreifen. Ein stark alkoholisierter Jugendlicher fiel bei den Jugendschutzkontrollen auf. Er wurde zunächst zur Jugendschutzstelle und später in ein Krankenhaus gebracht. Nach Mitternacht kam es zu einem polizeilichen Einsatz am Bürgerhaus. Mehrere Personen waren auf der Toilette in Streit geraten und attackierten sich. Zwei Männer seien dazwischen gegangen und hätten schlichtend eingewirkt, heißt es im Polizeibericht.

Alle Hände voll zu tun hatten sowohl am Samstagabend als auch am frühen Sonntag die Kolonnen des städtischen Bauhofes, um die Rest der Feier zu beseitigen.