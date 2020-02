Vorhang auf für kleine Künstler

„Der Zirkus kommt! Eine Schule – ein Projekt – eine Gemeinschaft!“ So lautet das Motto für den großen Mitmach-Zirkus für alle Kinder der ersten bis vierten Klasse der Grundschule in Westbevern. Das Gemeinschaftsprojekt von Förderverein und Einrichtung findet vom 7. bis 11. September statt.

Das Ganze wird eine Großveranstaltung, die mit einem erheblichen Aufwand für alle Beteiligten verbunden ist, zugleich aber den rund 170 Schülerinnen und Schülern viel Freude bereiten soll. „Wir sind guter Dinge, dass die Veranstaltung zu einer runden Sache wird“, sagt Margarita Temming , Vorsitzende des Fördervereins der St.-Christophorus-Grundschule. „Das Echo auf das Zirkus-Projekt ist groß, ebenso die Bereitschaft zur Spende“, sagt sie. Das Projekt sei zudem bereits ein großes Thema bei den Schülern. Die Mitarbeit beim Zirkus-Projekt stärke das Selbstwertgefühl der Kinder und fördere ihr Selbstbewusstsein, weiß Schulleiterin Silke Neier .

Clownerie, Zauberei, Akrobatik und vieles mehr: Die Artistenfamilie Jonny Casselly junior will den Kindern zu Beginn vorstellen, welche Workshops es gibt. In einer Schnupperstunde probieren sich die Kinder in den Bereichen aus. Dann entscheiden sie sich für einen Workshop. Die Casellys trainieren vier Tage lang mit den Schülerinnen und Schülern.

Am letzten Tag der Projektwoche heißt es dann: „Manege frei!“ Die Kinder zeigen in insgesamt zwei Aufführungen ihr Können. Familien und Freude sind zu den Veranstaltungen willkommen.

Der Aufwand ist groß, denn die Artisten bringen alles mit: Zelt, Technik, Material, Wohnwagen und nicht zuletzt ihr Know-how.

Zum Gelingen der Zirkuswoche können alle beitragen. Ab dem 27. Februar wird es eine Online-Spendenaktion geben. In der Startphase (27. Februar bis 11. März) geht das Projekt auf dem sogenannten Crowd­funding-Portal der Volksbank online. Der Link zum Zirkusprojekt wird anlässlich der Einweihung des Neubaus der Grundschule auf der Homepage veröffentlicht.

Bevor gespendet werden kann, benötigt das Projekt aber möglichst viele Fans. Erst dann gibt es die Volksbank für Spenden frei. Ein Mausklick ist gleichbedeutend mit einem Fan. Zwei Wochen lang zählt dann jeder Klick. Wenn das Projekt genügend Fans hat, geht es los: Ab dem 12. März kann gespendet werden.

Familien, Freunde, Förderer der Schule – jede Zuwendung zählt. Denn es gilt, ein definiertes Spendenziel zu erreichen. Die Vereinigte Volksbank verdoppelt die Einzelspenden (maximal 50 Euro je Spender), bis das Ziel erreicht ist! Nur wenn das gelingt, dürfen die Gelder behalten werden. Pro Mailadresse kann ein Mal gespendet werden.

„Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele dabei sind, wenn es mit der Online-Spendenaktion losgeht“, rührt Margarita Temming bereits ein wenig die Werbetrommel. Fragen oder weitere Ideen nimmt der Förderverein gerne entgegen.

Der Verein selbst leistet auch einen Beitrag für das Projekt: Anlässlich der Feier zum 325-jährigen Bestehen des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf am 14. Juni wird er den Kaffee- und Kuchenverkauf organisieren. Die Erlöse fließen in das Zirkusprojekt.